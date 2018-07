60 hectares d'arbres et de buissons coupés à la base de Beauvechain, une menace pour la biodiversité?

"Cet hiver, on a eu quelques tempêtes au-dessus de la base et deux véhicules militaires ont été fortement endommagés par des arbres qui sont tombés. En plus, un arbre a aussi failli tomber sur un véhicule privé qui circulait sur la route périphérique. Il est donc important de nettoyer certaines zones qui ont été abandonnées."

"Des buissons poussent un peu partout à proximité des pistes, des taxiways (NDLR : les routes qui relient les pistes aux zones opérationnelles) et des zones opérationnelles, explique le colonel Danny Vandenberk, patron de la base. Il faut absolument assainir et nettoyer ces zones pour en faire des prairies de fauche. On évitera ainsi que du gibier se cache dans ces endroits."

Le colonel Danny Vandenberk, commandant de la base de Beauvechain, invoque des raisons de sécurité pour justifier le plan de coupe des arbres et des buissons. - © Hugues Van Peel - RTBF

Impact paysager et nuisances sonores

Il n’empêche, l’inquiétude est là. Certains riverains s’interrogent par exemple sur l’impact paysager des opérations annoncées et se demandent si la disparition des écrans végétaux n’entraînera pas une augmentation des nuisances sonores des appareils militaires qui survolent la base.

La préservation de la nature est également au cœur des préoccupations. "On habite dans une région qui est relativement pauvre au niveau de la biodiversité, vu les grandes cultures et l’urbanisation, déplore Julien Taymans, président de Natagora Brabant wallon. Et donc la base aérienne joue vraiment un rôle très important de zone noyau pour le réseau écologique. On craint donc que cette zone puisse disparaître au fil du temps".

Préserver l'ancien dépôt de munitions

Natagora a surtout les yeux rivés sur la zone M, l’ancien dépôt de munitions de la base, devenue au fil du temps un véritable paradis pour de nombreuses espèces animales et végétales. "C’est une mosaïque de prairies, de friches, de zones de lisière, de petits bosquets qui attirent une série d’oiseaux qui ont disparu ailleurs, comme la tourterelle des bois, le tarier pâtre ou le rossignol. Ce sont des espèces qui sont en grand danger d’extinction en Région wallonne. Et on craint que ces espèces puissent être menacées".

Dans cette zone de 18 hectares, les buissons seraient broyés, les souches arrachées et des arbres coupés en bordure de la clôture. La moitié de la surface serait transformée en prairies. Or, pour Natagora, cette zone éloignée des pistes ne pose aucun problème de sécurité.