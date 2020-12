37 mille panneaux photovoltaïques à Braine-l’Alleud : l’opposition regrette le silence de la majorité sur ce projet

C’est en promenant son chien près du site Sodever, que Benjamin Vokar, conseiller communal Ecolo dans l’opposition, découvre un panneau. Celui-ci indique le début d’une enquête publique concernant le projet énergétique ambitieux du bourgmestre de Braine-l’Alleud. C’est donc par hasard et via la presse que l’opposition apprend son existence. “Le fait que la commune s’engage enfin en faveur des énergies renouvelables, c’est très positif mais on n’était pas du tout au courant” explique, Benjamin Vokar. “On prendra position sur le dossier une fois qu’on aura tous les éléments parce qu’à ce stade, c’est un projet qui nous semble positif mais il y a encore beaucoup de questions” ajoute le conseiller communal.

Du côté du bourgmestre du MR, Vincent Scourneau, on reste silencieux sur cette polémique. Pas de commentaire donc mais des explications sur ce projet ambitieux qui vise à réduire la consommation d’électricité. “Il va permettre de produire en énergie verte 20% de l’énergie consommée grâce à l’installation de panneaux photovoltaïques” explique-t-il. C’est l’équivalent de la consommation de 8000 Brainois. Le second avantage du projet, toujours selon Vincent Scourneau, c’est le partenariat avec la société pharmaceutique UCB qui utilisera directement l’électricité produite. “C’est la première entreprise de Braine-l’Alleud en termes d’emplois. Ça concerne donc beaucoup de familles brainoises. Mais c’est aussi un très gros consommateur d’énergie, surtout au moment où nous en produisons le plus”, explique le bourgmestre. Plus précisément, l’entreprise consomme énormément d’énergie au printemps et en été pour refroidir les laboratoires et pièces de stockage de produits pharmaceutiques.