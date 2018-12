250 personnes à Genappe ce dimanche pour réclamer la sécurisation d'un carrefour dangereux sur la N5

"Nous sommes bien conscients du fait qu’il y a un risque et que nous devons éliminer ce risque, ou en tout cas le réduire, explique Laurence Zanchetta, porte-parole du SPW (Service public de Wallonie). Et c’est lors de cette réunion qu’on va analyser l’ensemble des demandes et des remarques, et décider de ce qui doit être fait, quand et combien ça va coûter."

Quelles mesures pour sécuriser le carrefour de l'Arbre Saint-Anne sur la Nationale 5 à Genappe où un terrible accident a récemment coûté la vie à une mère de famille? Depuis le drame, les proches de la victime se mobilisent et interpellent les pouvoirs publics, une nouvelle marche a encore rassemblé environ 250 personnes ce dimanche. Et leur action porte ses fruits: le 15 janvier, le Service public de Wallonie rencontrera la police et les autorités communales au sein d’une CPSR (Commission provinciale de Sécurité routière), pour envisager des solutions.

Des radars pourraient être installés au carrefour pour détecter les excès de vitesse et les franchissements de feux. - © Google

Dans un premier temps, on s’orientera donc sans doute plutôt vers d’autres travaux, moins coûteux et plus faciles à mettre en œuvre, notamment pour inciter les automobilistes à lever le pied (à cet endroit, les limitations sont rarement respectées): meilleure signalisation à l’approche du carrefour et installation de radars pour détecter les franchissements de feux et les excès de vitesse.

"Cela fait partie effectivement des aménagements qui pourraient être proposés et réalisés relativement rapidement, poursuit Laurence Zanchetta. En ce qui concerne les radars, comme ils sont annoncés en amont, ils ont un effet relativement dissuasif. Mais cela ne veut pas dire qu’on n’aura pas quelqu’un, à un moment donné, qui grille un feu."

Tourner à gauche, attention danger

"Un autre problème à ce carrefour, c’est l’absence de tourne à gauche. Cela veut dire que les personnes qui souhaitent s’engager pour aller à gauche doivent attendre que plus personne ne vienne d’en face. Et à un moment donné, on peut avoir une mauvaise estimation de la vitesse ou tout simplement un problème de vue. On peut ainsi avoir un accident sans nécessairement griller un feu, donc c’est aussi un problème qu’on doit résoudre."