2021, une année à oublier pour les apiculteurs : la production de miel a chuté à cause du mauvais temps

Claude, habitant de Court-Saint-Etienne, est apiculteur depuis 1959. Autant dire que le miel et les abeilles n’ont plus de secret pour lui. Cette année, avec la pluie et le manque de chaleur, ses abeilles sont souvent restées à l’abri dans les ruches.

"Il y a trois paramètres pour avoir du miel, explique-t-il. Il faut des abeilles, il faut les conditions climatiques et il faut la floraison. Et cette année, les conditions climatiques n’étaient pas bonnes, il n’a fait que pleuvoir. Et quand il pleut, les abeilles ne sortent pas."

Claude ne se souvient pas d’avoir vécu pareille situation depuis 1980. Pour lui, comme pour les autres apiculteurs, cette météo maussade se traduit par un effondrement de la production de miel.

"En Brabant wallon, dans une bonne année, on fait entre 25 et trente kilos par colonie. Cette année-ci, on arrive à seulement quatre ou cinq kilos. La récolte se fait généralement en mai et en juin. En mai, il a fait beaucoup trop froid. Et en juin, pour le miel d’été, je pensais qu’on allait faire une très bonne récolte quand j’ai vu la masse de fleurs sur les tilleuls. Puis il a commencé à pleuvoir."