152 appartements sur le site de l'ancien athénée Folon à Wavre, le projet est officiellement lancé

C’est un gros projet immobilier qui se concrétise à Wavre, après des années d’attente et de procédures administratives. Le site de l’ancien athénée Folon, à l’abandon depuis plus de vingt ans, va être transformé en logements. La première pierre a officiellement été posée ce mardi par les autorités provinciales et communales, le promoteur DPI et l’architecte Pierre Blondel.

Pour la province du Brabant wallon, qui était propriétaire du site, c’est un soulagement. « Pour nous, le boulot est terminé, mais il commence pour l’entreprise de construction, se réjouit Mathieu Michel, président du collège provincial et de l’Agence de Promotion immobilière du Brabant wallon. Cela veut dire que le projet est sur les rails et que sauf aléas liés aux intempéries, le délai doit être tenu. La commercialisation est essentielle parce que c’est ce qui marque vraiment le début du projet pour le grand public ».