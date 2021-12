10% des élèves du Collège Notre-Dame de Basse-Wavre sont absents, la session de décembre est annulée

La fin du trimestre aura une saveur particulière au Collège Notre-Dame de Basse-Wavre. La direction a récemment décidé d’annuler la session d’examens prévue la semaine prochaine. Trop d’enfants sont malades ou en quarantaine pour l’instant. On dénombre entre 40 et 45 absents par degré d’enseignement, ce qui représente 10% de la population scolaire de l’établissement. Et la situation risque encore d’empirer dans les prochains jours.

Organiser des examens dans ces conditions risquait de pénaliser beaucoup de monde, l’école y a donc renoncé.

"Les classes ferment à partir de deux cas positifs et quand une classe ferme, il y a dix jours d’absence, rappelle Olivier Degimbe, directeur du collège. Il y a un testing à cinq jours quand on est à haut-risque. Autrement dit, les absences vont devenir de plus en plus longues et on a déjà beaucoup d’absences pour le moment. On avoisine les 130-140 absents, donc il y a beaucoup d’élèves qui risquent d’être en difficulté pour pouvoir passer correctement cette session."