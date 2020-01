Saga UConfessions : qui va s'identifier à cela ?

À bien des égards, le récit de ces derniers jours #lasuitedemain nous laisse un goût aigre en bouche, dû à de nombreuses réserves quant au récit, à son message et à son format. L’auteur, depuis sorti de l’anonymat, fait état de ses bonnes intentions mais cela ne peut le dispenser de passer au moulinet de la critique. A fortiori sur pareil sujet.

Le format en premier lieu :

Le récit a le mérite d’avoir brutalement mis le viol comme sujet de discussion d’une ville entière, en quoi nous gêne le format ? Il est problématique pour nous au motif qu’il a privilégié la forme sérielle, à grand renfort de ressorts scénaristiques propres à provoquer l’engouement, qui ont provoqué une indubitable envie de "lire la suite". Le problème n’est pas dans le nombre de personnes que cela a touché, dans un but de sensibilisation c’est toujours le premier écueil, mais le format a favorisé une prise à la légère du sujet, vécu par beaucoup comme le divertissement de la pause.

En conséquence, et les critiques sur le fond viendront davantage étayer cette conclusion, le récit nous paraît fortement à nuancer sur le plan de l’impact réel en termes de sensibilisation, l’objectif que s’était donné l’auteur.

Le fond :

Les réserves sont ici davantage substantielles encore. Tout d’abord, les "méchants" du récit forment, dans le récit, un groupe rassemblé sur Facebook qui s’est donné comme objectif explicite de droguer lorsque l’envie leur prenait une fille en soirée. La suite de méfaits prend ici l’allure d’une organisation relativement bien huilée, avec un cerveau, exécutant en même temps la besogne de droguer les filles, et une série de "clients" violeurs. Rappelons que le cerveau-exécutant viole aussi lui-même dans le récit.

La question est simple : qui va s’identifier à cela ?

Un tel extrême empêche toute identification sérieuse d’une personne lambda et, par conséquent, toute remise en question de ses propres comportements. Alors que le viol est le plus souvent, comme l’homicide au demeurant, commis par une personne connue (conjoint, voisin, ami, famille,…). Cela empêche également toute remise en question, plus globalement, des comportements quotidiens profondément ancrés socialement.

Cette intuition est confirmée dans "l’explication" fournie par l’auteur sur Uconfessions, qui y utilise le terme "monstre", créant par-là un "eux" et un "nous", qui sort de la société les auteurs d’un tel méfait. Quelle est la conséquence logique de tout cela ? L’auteur rappelle bien évidemment que le viol est un crime, mais invite surtout les victimes à être aidées et les autres "à prendre soin les uns des autres". Mais rien sur ce qui permet ce qui devrait être le sujet de débat central : le violeur, et ce qui lui permet d’en devenir un.

En définitive, on se demande bien qui a bien pu être sensibilisé à quoi, réellement sensibilisé. A cet égard, une comparaison avec la série à succès de Netflix '13 Reasons Why' nous semble éclairante.

Dans cette série, Hannah est une adolescente qui se suicide chez elle, après une longue série d’événements qu’elle met en cassette et qui expliquent son geste. Semblables sur l’idée de base, ces 2 fictions nous provoquent des sentiments très différents.

Dans cette série, les personnages sont des adolescents classiques, avec des noms classiques, des origines classiques, diverses, tant ethniquement que socialement, certains bien intégrés, d’autres non, avec leurs secrets, leur vie publique. La cassette adressée à chacun de ces ados personnellement par Hannah a pour but de les mettre face à leurs actes, des actes dont ils ont pu avoir eu honte ou non, dont ils sont fiers ou non. En résulte une profonde déstabilisation individuelle due à la remise en question de piliers de leur être, et une déstabilisation collective due à la mise à nu, aux yeux "de ceux qui savent", de leur personnalité et de leurs actes réels.

Rien de tout cela n’est présent, à notre estime, dans cette fiction-réalité qui, et c’est le point final à cette critique, a mélangé éléments réels, allant jusqu’à utiliser dans l’épisode suivant des commentaires émis sous l’épisode précédent, ce qui a contribué à brouiller les cartes sur la valeur du récit réel, que l’annonce que tout ceci était fictionnel a largement diminuée, en plus des points que nous soulignons.

L’auteur est pétri de bonnes intentions, nous n’en avons aucun doute, il s’agit apparemment d’un jeune auteur de talent, mais on ne badine pas avec la réalité, et cette critique a uniquement pour but de pointer des problèmes qui nous semblaient essentiels.

L’auteur de cette opinion est étudiant en dernière année de bachelier en droit de l’UCLouvain. Il dit s’exprimer en son nom et en celui de certains de ses camarades. Le contenu de cet article ne saurait refléter l’opinion de l’ensemble de la rédaction RTBF Info.