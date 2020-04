Pour que les marchés ne soient pas les oubliés du déconfinement

La crise sanitaire touche tout le monde. Nombreux sont les acteurs économiques qui sont impactés par l’épidémie. Certains plus que d’autres. Jusqu’il y a peu, je ne pouvais pas imaginer que les marchés allaient replier leurs étals pour de nombreuses semaines. Que nos commerçants, d’ordinaire si joyeux, animateurs des rues et des places, allaient cesser de vendre les mérites de leurs fruits et légumes en promotion.

Les maraîchers ont été les oubliés de cette crise. On parle des restaurateurs, des cafetiers, et des hôteliers à juste titre d’ailleurs. Par la faiblesse de leur lobby, par manque d’organisation ou encore par humilité, ces petits indépendants ont replié leurs parasols, sans bruit.

Toutes les grandes surfaces du pays en ce compris les magasins de bricolage et de jardinage voient leurs parkings pris d’assaut et ceinturés par des files interminables. Les clients attendent patiemment leur tour à un mètre de distance les uns des autres. Une fois arrivés à la porte d’entrée, ils se ruent sur les rayons et s’excusent d’être 8 autour de la même tomate, aujourd’hui à nouveau en promotion. Ils mettent les mains sur les marchandises en prenant soin de ne pas être vus par d’autres clients… Bien sûr, je force le trait, mais pas tant que cela.

Une place privilégiée dans le cœur des citadins

Les marchés de plein vent, comme les appellent nos amis français, ont déjà livré bataille contre la grande distribution. C’était dans les années 70. Le Belge découvrait le concept du magasin tout en un et confinait (déjà) les artisans dans une salle du musée de l’histoire de la consommation. La roue tourne. Les marchés retrouvent à juste titre leur place privilégiée dans le cœur des citadins. Au départ organisés pour écouler la production agricole locale au sein des villes, ils partagent peu à peu avec les clochers le rang de premier lieu d’interaction sociale. Ils marquent le temps et déterminent le jour de la semaine dans l’esprit des gens. Huit Bruxellois sur dix fréquentent les marchés de manière hebdomadaire, nous apprenait Atrium dans un rapport.

Depuis 1950, le nombre de marchés a presque doublé en Belgique et ce sont près de 6000 entreprises qui exercent le commerce ambulant. Ces commerçants n’ont pas beaucoup de réserve, car ils dépendent de facteurs divers et imprévisibles. La saison est remplie d’embûches. Parfois des travaux de réaménagement urbain les privent de places pour une durée limitée quand ce n’est pas la tempête qui pointe son nez décourageant les clients… Ils sont saisonniers malgré eux, ils continuent à déballer dans le froid et la pluie pour assurer leur rôle social et nourrir leurs familles.

Rouvrir les marchés, c’est possible

A l’heure où les enjeux de qualité alimentaire et de développement durable sont majeurs dans l’esprit des citoyens et d’un nombre croissant d’élus, la situation que nous connaissons risque d’entraver le circuit court et l’écoulement des produits agricoles locaux.

Mais je suis bien conscient que cet argumentaire ne doit jamais s’opposer aux impératifs sanitaires. Les contraintes de sécurité ne peuvent être remises en cause, ni même discutées. Les maraîchers eux-mêmes ne souhaiteraient pas prendre des risques ou faire prendre des risques à leur clientèle avec qui ils ont tissé au fil des ans des liens amicaux et fraternels, parfois même sur plusieurs générations. Nombreux sont les commerçants qui rendent des services aux personnes âgées ou en difficulté. Ce rôle social est indéniable.

Pour toutes ces raisons, ma démarche s’inscrit uniquement dans une volonté de réflexion. Je souhaiterais que la Première ministre examine avec les experts du déconfinement la possibilité d’inscrire l’ouverture des marchés en haut de la liste. Ouvrir des marchés réduits à 15 exposants, laissant le soin aux communes de demander aux placiers de tracer des lignes, de créer une entrée et une sortie, de gérer les flux. C’est possible et souhaitable. Il faut pouvoir y réfléchir. On ne peut laisser l’approvisionnement alimentaire de tout un pays aux mains de quelques grands acteurs au détriment de tout un tissu économique national.

Laurent Nys est le directeur général du Marché matinal de Bruxelles