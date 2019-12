Non, le gouvernement Michel n’a pas "créé 300.000 nouveaux emplois"

Il ne s’agit pas de malades soudainement guéris : le nombre d’incapacité de travail est au contraire en hausse parmi les travailleurs âgés. Il n’y a guère d’étudiants parmi les travailleurs âgés. Reste le départ en retraite. Or, on sait que le gouvernement Michel a durci les conditions de la retraite anticipée dans l’objectif de maintenir les travailleurs âgés plus longtemps en poste, ce qui a entraîné une augmentation historique de l’âge effectif de départ en retraite : +18 mois depuis 2014 (l’âge effectif étant à distinguer de l’âge légal de départ en retraite, soit celui auquel une pension de retraite peut être demandée quel que soit le nombre d’années de travail, et dont le report à 67 ans n’aura lieu qu’en 2030).

On observe par contre parmi les 55-64 ans une forte augmentation de la population active : 145.000 individus de plus, un chiffre exactement équivalent à celui des travailleurs supplémentaires de la même classe d’âge (la population active rassemble les travailleurs participant au marché du travail en occupant ou recherchant un emploi, par opposition aux étudiants ou aux personnes en incapacité de travail par exemple, inclus dans la population "inactive"). Il y a donc manifestement un lien entre les deux chiffres. D’où viennent alors ces actifs âgés supplémentaires ?

Il ne s’explique pas davantage par une baisse du chômage parmi les 55-64 ans : on n’y compte que 30.000 chômeurs, et ce chiffre n’a pas baissé depuis 2015.

De 2015 à 2018, tous les emplois permanents créés auraient donc donné lieu à l’embauche de travailleurs de plus de 55 ans. Ce serait une sérieuse une anomalie au regard du fonctionnement ordinaire du marché du travail, car les nouveaux postes de travail sont généralement alloués à des travailleurs plus jeunes, voire aux nouveaux entrants. Comment expliquer ce phénomène ?

Conséquence mécanique de cette évolution : à chaque comptabilisation annuelle du nombre de travailleurs occupés, on a intégré parmi ceux-ci les quelque 36.000 travailleurs âgés empêchés de partir en retraite et maintenus en poste. D’année en année, ceux-ci apparaissent comme des travailleurs "supplémentaires", alors qu’ils ont simplement continué à occuper leur emploi antérieur.

Emploi des 55-64 ans – Belgique – Evolution 2015/2018

Source : Eurostat, Enquête sur les forces de travail

2014 2015 2016 2017 2018 Evolution totale Evolution annuelle moyenne Total 585.000 613.000 641.000 686.000 725.000 +145.000 +36.250 Evolution +28.000 +30.000 +46.000 +41.000

Voilà comment s’expliquent 145.000 des 200.000 prétendues "créations d’emploi" sous le gouvernement Michel : il ne s’agit pas de créations de postes de travail supplémentaires par rapport au stock initial, mais de simples prolongations d’emplois déjà occupés antérieurement par des travailleurs âgés, sous l’effet du recul de l’âge effectif de départ en retraite.

Les véritables créations de nouveaux postes de travail s’observent donc parmi les 15-54 ans. Or, dans cette classe d’âge, l’emploi permanent n’a pas augmenté mais diminué de 40.000 unités (-10.000 par an), alors que depuis 2000, il augmentait de 14.000 unités par an. Seul l’emploi temporaire de cette classe d’âge a augmenté depuis 2015, et de façon considérable : + 96.000 unités, soit 24.000 par an (+ 30,2%).

Incluant l’intérim et les contrats à durée déterminée, l’emploi temporaire est généralement considéré comme de l’emploi précaire. On a toutefois tenté de contester la précarisation de l’emploi générée par cette croissance de l’emploi temporaire en présentant celle-ci comme un simple substitut à la clause d’essai récemment supprimée : privés de clause d’essai, les employeurs feraient désormais précéder les emplois permanents d’un emploi temporaire, qu’il y aurait donc lieu d’assimiler à un emploi permanent. Cette thèse ne peut toutefois être suivie : il aurait pour cela fallu que l’emploi permanent augmente parallèlement à l’emploi temporaire, avec certes quelques mois de retard par rapport à l’emploi temporaire, mais globalement au même rythme. Or, l’emploi permanent des 15-54 ans subit une diminution de 2015 à 2018.

Le véritable bilan emploi du gouvernement Michel peut donc être synthétisé par les points suivants :

145.000 des 200.000 emplois comptabilisés comme supplémentaires ne sont en réalité que des prolongations d’emplois déjà existants au début de la législature, sous l’effet du recul de l’âge effectif de départ en retraite ;

Hors allongement des carrières, la création de postes de travail réellement nouveaux n’a pas été plus importante de 2015 à 2018 que depuis 2000 : 56.000 unités au total, (+96.000 emplois temporaires 40.000 emplois permanents), soit 14.000 par an, un chiffre identique à celui de la moyenne annuelle de la période antérieure ;

Le marché du travail a été significativement précarisé : par rapport à la période antérieure, on compte 24.000 emplois permanents en moins par an chez les 1554 ans (14.000 emplois non créés +10.000 emplois supprimés), remplacés par 24.000 emplois temporaires de plus par an (96.000/4).

S’il faut imputer ces résultats aux mesures prises par le gouvernement Michel, il est permis de s’interroger sur l’opportunité de les prolonger. Quoi qu’il en soit, en prétendant que ces mesures ont abouti à la création de 200.000 emplois voire davantage, ses partisans trompent la population.

Économiste et juriste, ancien représentant syndical au sein du Conseil central de l’économie, Alessandro Grumelli est aujourd’hui chargé d’études socio-économiques au sein d’une institution publique.