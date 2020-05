Lettre ouverte pour une véritable modernisation de la justice

Monsieur le vice-Premier ministre et Ministre de la Justice,

Messieurs les Procureurs généraux,

Madame la Présidente du Collège des cours et tribunaux,

C’est le moment, c’est l’instant ; le momentum comme on dit désormais. Nos esprits sont mûrs et ceux des citoyens également.

Nous ne pouvons plus tolérer les modes de fonctionnement de la justice, qui appartiennent à un autre âge et qui revêtent – ayons le courage de le reconnaître – une dimension absurde qui est intolérable.

Qui en fait les frais ?

C’est le fonctionnement de la justice, et donc les justiciables et les citoyens, mais aussi les acteurs de terrain, à savoir, les magistrats et les avocats qui assument ensemble ce service public, qui souffrent de cette situation.

Suivre l’évolution des mœurs et de la technologie

Pourquoi la justice, qui est plus qu’un service public, ne suivrait-elle pas – enfin ! – l’évolution des mœurs et de la technologie ?

Des réformes, mais qui n’ont rien de fondamental, doivent assurément intervenir dans la législation. Ce n’est pas à vous, Monsieur le Ministre de la Justice, qui avez entrepris de si multiples chantiers d’une tout autre ampleur que cela doit effrayer.

Avant tout, c’est une question de volonté. De volonté politique mais aussi de bonne volonté de la part de tous !

Si des lois aussi essentielles que le Code civil, le Code judiciaire, le Code de commerce ont été revues en profondeur pour s’adapter aux exigences des temps modernes d’autres dispositions peuvent suivre le même traitement.

L’efficacité, l’économie et le progrès

Les difficultés liées à la crise du Covid-19, et notamment de communication, ont démontré à quel point l’instinct de survie, la nécessité d’assurer le service public, la (très) bonne volonté de bien faire qui manifestement anime la plus grande majorité des acteurs de terrain ont révélé la capacité de tous de surmonter tant bien que mal les difficultés.

L’utilisation de l’informatique pour remplacer nombre de déplacements absolument inutiles et garantir le fonctionnement des juridictions, comme par exemple le recours à des vidéoconférences qui se sont avérées très performantes, certes non pas pour toutes les affaires mais un certain nombre d’entre elles.

Faciliter et simplifier une série de règles de fonctionnement avec pour seuls objectifs : l’efficacité, l’économie et le progrès ! Nous en sommes tous responsables. C’est à portée de main et nous avons le devoir de mettre en œuvre les leçons de cette crise qui, en réalité, n’est qu’un détonateur de ce qui était déjà en marche.