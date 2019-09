Lettre ouverte aux parents fatigués

Burn-out parental, débordement, enfants roi, crises familiales… Et si nous pouvions les anticiper ? Sans rechercher de solution miracle, réfléchissons à un sujet parfois tabou qui pourrait avoir un impact réel sur notre vie de famille : l’autorité.

Aujourd’hui, j’ai envie de m’adresser à vous avec toute la solidarité d’une mère qui parle à d’autres mères, avec toute la conviction d’une thérapeute qui soutient les familles, mais également avec toute la bienveillance qu’une maman peut avoir pour ses enfants.

Sentez-vous ce découragement en vous ? Cette fatigue accompagnée d’une impression de tenter de tout faire pour vos enfants mais de ne pas y arriver comme vous le voudriez ? Cet enfant pour qui vous faites le mieux possible vous use, osons même le dire, il vous épuise !

A 18 mois, il dort encore dans votre lit. Il réclame un biberon à 2 heures du matin, ne s’endort que dans le fauteuil, avec votre main ou un écran. Il ne mange pas de légumes, ou seulement mixés, fait des colères à la moindre frustration.

A douze ans, votre enfant refuse d’aller à l’école, à l’équitation, même voir ses amis. Il ne mange plus avec vous, reste cloîtré dans sa chambre, les yeux rivés sur son smartphone. La communication entre vous se détériore et vous commencez à vous inquiéter.

Ce rôle de parent est vraiment le métier le plus difficile du monde !

Les parents traversent de grandes difficultés pour le moment. Les sujets à gérer de front sont particulièrement nombreux et la pression pour les assurer avec excellence est multiple. Sans un peu de recul, s’en sortir avec les nombreuses instructions entendues pour être un bon parent tient de l’ordre du miracle !

Depuis de nombreuses années maintenant, je travaille les relations entre les parents et leurs enfants. Des parents débordés, dépassés, j’en rencontre tous les jours. Sans aucun jugement, j’écoute attentivement les histoires, ressentis de chacun, traversant une situation unique. Car il n’y a pas une façon unique d’être parent, il y en a autant que de familles.

Je rencontre des parents souvent très isolés. Parfois, il n’y a plus ces pères, mères, sœurs, qui transmettent leurs expériences et apaisent les angoisses des nouveaux parents. Ils doivent donc trouver leur style, par essais et erreurs.

Je rencontre aussi des familles qui n’ont pas eu accès à des professionnels qui pourraient les accompagner dans leur questionnement. Ils n’y ont pas vu le sens ou n’ont pas pris le temps de s’arrêter sur cette situation compliquée. Et d’ailleurs, à qui s’adresser quand le quotidien avec notre enfant tourne au vinaigre ?

Des parents débordés qui désirent se débrouiller seuls, par pudeur ou par manque de temps : voilà une situation bien commune, qui mène souvent au découragement ou à la résignation.

Ne baissez pas les bras, des solutions faciles à mettre en place existent. Gardez le cap, c’est essentiel !

Le tout petit apprend à entrer en relation avec les autres sur base de ses toutes premières relations, c’est-à-dire celles qu’il a tissées avec nous. Par exemple, si notre fonctionnement familial est de le mettre au centre de toutes nos décisions et de faire tourner nos vies autour de la sienne, c’est ainsi qu’il tentera de rentrer en relation avec les autres enfants. Il risque bien vite de se retrouver en grande souffrance. Et nous aussi !

Pour éviter cela, montrez-lui dès le départ ce qui l’attend à l’extérieur du cocon familial afin qu’il puisse trouver les outils pour s’épanouir dans cette diversité. S’il sait qu’il n’est pas seul et qu’il doit tenir compte d’autres personnes, ce sera un acquis pour affronter la vie en collectivité. Vous comprenez que lui éviter la frustration, lui permettre d’avoir un repas différent/un rythme différent/des lois différentes ne l’aidera donc pas. Trouvons autre chose.

Tenir bon, ce qui nous encombre…

Oser dire non, se positionner en tant qu’adulte responsable, décider en toute conscience permet à nos enfants de grandir avec des limites en sachant qu’il peut vous faire confiance. Mais pour certaines raisons qui souvent nous échappent, notre endurance peut avoir ses limites.

Aujourd’hui, nous sommes plus proches de nos enfants que nos parents l’étaient hier. Nous recherchons mutuellement reconnaissance et gratitude. Mais quand on dit non à notre enfant, sa réponse est rarement pleine d’amour ! La phrase "Tu n’es plus ma mère et je ne t’aime plus !" résonne encore dans mes oreilles…

Et puis nos chérubins sont très intelligents, n’est ce pas ? Ils savent que démarrer une colère quand nous les limitons peut nous mettre en difficulté – surtout en public – et nous faire céder plus rapidement. Arrivez-vous à résister en pleine tranche de solitude ?

Ces moments, comme certaines périodes de notre vie rendent notre position plus délicate. Une séparation, par exemple, va souvent de pair avec une bonne dose de culpabilité. Cette transition affaiblit l’ensemble des membres d’une famille, comme une maladie, un emploi trop prenant ou toute autre période creuse de notre existence. Sans compter les valises que nous transportons depuis notre enfance et qui influent sur l’éducation que nous transmettons à nos bambins…

Parents épuisés, enfants insécurisés, les conséquences d’un lâcher-prise hasardeux.

Je pourrais vous noyer d’exemples de familles en crise à cause d’un manque de cadre, mais je vous en ai sélectionné deux.

Premier exemple : une mère épuisée m’explique à la crèche que son enfant de deux ans se réveille plusieurs fois la nuit pour boire des biberons. A la crèche, l’enfant mange très peu et s’effondre de sommeil en fin de matinée. Il n’a plus besoin de manger la nuit à son âge et il a clairement besoin de dormir des nuits complètes. La maman semble très fatiguée et elle a besoin de repos. Est-elle d’accord qu’il les réveille toutes les nuits ? Elle ne l’est pas, elle veut tenter de changer la situation. Nous discutons sur un plan "d’attaque", choisissons le bon moment et informons l’enfant de la décision de sa mère. Après le long week-end suivant, c’est une mère soulagée qui vient me dire que notre plan a parfaitement marché ! Quel soulagement ! Il lui a fallu une impulsion, de la volonté et du courage pour y arriver, et elle les avait.

Vous savez ce qu’engendre la fatigue sur des adultes : émotions à vif, maladies, débordement, irritabilité, conflits… Avec les possibles conséquences sur leur vie professionnelle aussi. Du côté de l’enfant, c’est le décalage complet : il vit la nuit et dort le jour. Il manque les activités en collectivité, rate des repas importants pour sa croissance, ne développe pas ses compétences relationnelles, son développement psychomoteur ou langagier.

Deuxième exemple : nous sommes appelés aux équipes mobiles de crise pour un enfant de 9 ans qui refuse d’aller à l’école, il utilise la violence pour en réchapper. Sa mère a bien essayé de le pousser un peu mais voit beaucoup de souffrance dans la situation de son fils et comprend, après les moqueries qu’il y a subies, son refus d’y retourner. Les parents partagent une garde alternée mais l’enfant ne veut plus aller chez son père, ce qui est respecté par les parents. Cet enfant passe donc au-dessus d’une décision judiciaire et d’une loi imposant une obligation scolaire jusqu’à 18 ans.

Décrochage scolaire, délinquance, développement d’addiction, retrait social, provocations, mises en danger… peuvent être les conséquences d’un manque de repères chez les enfants. Leur développement est mis à mal par l’absence d’un "NON" contenant et structurant.

Les limites : une preuve d’amour

C’est en pédopsychiatrie que j’ai compris combien les habitudes prises par les parents avec leurs enfants petits se répercutaient irrémédiablement sur leurs enfants plus grands. L’adage "petits enfants, petits soucis…" prend ici toute sa substance ! Tout petit déjà, notre enfant résiste à nos règles. Or les comportements passagers d’opposition qu’ont les enfants de 3-4 ans resurgissent à l’adolescence. Et croyez-moi, il est plus simple de lui montrer que c’est vous qui allez le guider quand il est petit ! Mieux vaut agir au plus tôt pour construire une relation juste et stable à long terme pour chacun de nous. Cela requiert de nombreuses qualités comme la patience, une présence attentive, un investissement continu, de l’intérêt pour nos enfants mais aussi la capacité de mettre en place des limites solides et les tenir.

Pour grandir, un enfant a besoin d’appui : un endroit solide sur lequel il peut compter. Un cadre dans lequel il peut bouger mais sans se perdre. Ni trop étroit, ni trop large de façon à faire ses expériences mais sans risquer de se mettre en danger.

J’aime beaucoup l’image de Jean Epstein à ce sujet : il faut voir l’autorité comme un marquage sur le sol. Sans marquage, on se sent en insécurité, on a du mal à se situer, on ne sait pas quand on est dans sa partie ou la partie de l’autre, celle sur laquelle nous serions en danger. Quand le marquage reprend, on retrouve sa sécurité.

Avec l’autorité, c’est pareil. L’enfant qui en manque part dans tous les sens, ne sait pas où se trouve sa place. Il n’a pas la solidité et la connaissance suffisante pour faire un choix éclairé. Heureusement, nous l’avons !

Je pense que nous ne pouvons appliquer nos règles et les tenir uniquement quand nous en saisissons le sens. Certains sens sont évidents (protéger notre enfant d’une brûlure en lui interdisant l’accès au feu par exemple), d’autres moins :

Prendre soin de votre enfant : quand vous refusez que votre enfant se gave de bonbons, c’est parce que vous savez que ce n’est pas bon pour sa santé. Quand vous lui apprenez à partager ses jouets, c’est parce que vous savez qu’il ira à la crèche, à l’école, et qu’il se fera des amis avec qui le partage sera important, etc.

Délimiter sa place d’enfant : vous avez certainement déjà entendu parler du burn-out parental. Ce débordement des parents peut être allégé par une redéfinition des places de chacun. Un enfant qui envahit le lit conjugal est un enfant qui a compris que l’espace parental n’était pas clairement délimité et qu’il pouvait s’y introduire. Malgré tout l’amour que vous lui portez, ne préféreriez-vous pas profiter d’une nuit complète ? Ne seriez-vous pas fiers de lui s’il occupait son grand lit, s’endormir seul et vous laisser profiter d’un temps entre adultes ou un temps pour vous ?

Lui apprendre la vie en société : si tous les enfants se vivent comme le centre du monde, je souhaite beaucoup de plaisir aux institutrices maternelles ! Le plaisir immédiat du tout petit doit en effet petit à petit se décaler pour faire place à l’apprentissage de l’altruisme. Quel choc pour un enfant à qui tout a été permis pendant 3 ans de se retrouver à devoir tenir compte des autres ! Quelle souffrance aussi !

Avec tout ça, que faisons-nous ? Voici quelques astuces en vrac, petites pistes concrètes pour nous aider à réinventer nos relations avec nos enfants :

Choisir quelques règles importantes entre adultes, celles qui ont du sens pour vous, et les tenir quoi qu’il arrive

Être convaincu du bien-fondé de ces règles

Se soutenir entre adultes quitte à en discuter sans l’enfant par après

Avoir de l’autorité ne veut pas dire être autoritaire : faire respecter une règle peut se faire dans le calme et sans crier.

Quand la règle n’est pas respectée, elle doit avoir des conséquences. Sinon elle n’aura pas de poids. Et si la conséquence a du sens, c’est encore mieux !

Ne pas hésiter à s’appuyer sur d’autres adultes soutenants qui vous aideront à tenir la règle (puéricultrices, institutrices, grands-parents, amis…). Je me suis moi-même arrêtée à côté d’un policier pour qu’il impose à mes enfants de mettre leur ceinture. Ce fut très efficace et je me suis sentie bien soutenue !

Adapter les règles à l’âge de votre enfant. On ne fixe pas les mêmes règles à un enfant de 12 mois qu’à un enfant de 12 ans

Expliquer une fois, pas chaque fois, mais ne pas se justifier. Vous êtes l’adulte, vous savez ce qui est bien pour votre enfant

Bienveillance, fermeté et beaucoup de courage, le jeu en vaut la chandelle !

J’ai été touchée par ces familles en difficulté. Je me suis parfois dit que, peut-être, s’ils avaient su, s’ils avaient été soutenus, leur rôle aurait été facilité. Je me suis reconnue quand, jeune maman, j’étais perdue face à mes enfants parfois difficiles. Je ne dis pas qu’il suffit d’autorité pour transformer le rôle de parent en un long fleuve tranquille. Mais cela participe vraisemblablement à l’évolution d’une vie de famille.

Je voudrais terminer cet article en m’adressant aux professionnels de la petite enfance, TMS (travailleur médico-social), de l’ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance), puéricultrices, pédiatres, infirmières, thérapeutes… Les parents s’adressent souvent à vous quand ils s’inquiètent de bien faire, quand ils sont épuisés. Soutenez-les dans cette difficile mission qui est la leur. Dites-leur qu’il vaut mieux tenir une règle qui passera difficilement quelques jours mais qui installera une relation plus saine, que de vivre les conséquences d’un lâcher-prise qui met l’enfant et ses parents à mal. Comprenez que ces parents sont de plus en plus seuls et que la confiance qu’ils vous font en vous déposant leur enfant vous permet également de partager vos réflexions de professionnels avec eux. Soyez transparents, nous ne sommes jamais trop soutenus !

Bénédicte d’Huart, infirmière en santé mentale et psychiatrie, a orienté sa carrière autour de l’enfance. Elle travaille actuellement dans une des équipes mobiles de crise de Belgique avec des jeunes de 0 à 23 ans.