La culture est vivante grâce à des milliers de travailleur.euse.s

Madame la Première ministre,

Mesdames et messieurs les représentants du gouvernement, À l’heure du déconfinement et malgré les nombreux cris d’alarme adressés au gouvernement, le secteur culturel ne bénéficie d’aucune perspective concrète de reprise. Voilà près de 60 jours que les milliers de travailleur·euses qui vivent de ce secteur en Belgique et dont nous faisons partie, ignorent dans quelles conditions et à quelle date ils pourront reprendre leur activité professionnelle. Depuis près de deux mois, ces travailleur·euses ont perdu des emplois, des engagements à venir, des revenus – le plus souvent sans aucune indemnité – et la Commission des affaires sociales ne juge toujours pas urgent de remédier à cela. Une précarité structurelle préexistante Que faites-vous des milliers de personnes dont la culture est le gagne-pain et qui n’ont d’autre choix que de rester chez elles en attendant que la catastrophe arrive ? Que faites-vous des millions de spectateur·trices, auditeur·trices, lecteur·rices, qui se voient déjà – et peut-être pour longtemps – privé·e·s des productions et événements culturels qui nourrissent leur quotidien ? Nous fabriquons, écrivons, interprétons, produisons, diffusons les œuvres qui pendant ce temps de confinement ont aidé des millions de citoyen·ne·s à tenir bon. Dans un contexte d’incertitude et de solitude, c’est une contribution qui fait toute la différence. Notre secteur souffre d’une précarité structurelle préexistante que nous n’avons cessé de dénoncer. Nous exerçons nos métiers dans un système qui est un puzzle de contrats discontinus, petits boulots complémentaires, débrouille, travail non-rémunéré. Tous les films, spectacles, concerts, expositions, événements culturels ne continuent d’exister que parce que nous tenons de toutes nos forces ce secteur à bout de bras depuis des années. ►►► A lire aussi : Coronavirus en Belgique : les artistes, grands oubliés de la crise ? L’épreuve collective que nous traversons dans cette crise sanitaire nous a rappelé à quel point les conditions de vie des gens, leur santé, leur bien-être physique et psychologique ne pouvaient être mis à l’arrière-plan. Si les efforts de toute une nation ont été réquisitionnés, ce n’est pas pour rafistoler aujourd’hui des schémas qui ne fonctionnent plus mais pour faire naître une société à l’économie plus humaine, dans laquelle la culture doit avoir toute sa place. Aujourd’hui la crise sanitaire nous touche doublement parce que nos modes de production comme de diffusion impliquent la proximité physique des personnes et que le télétravail est techniquement impossible. Il est vraisemblable qu’une majeure partie de nos activités ne pourra reprendre normalement, de manière continue et rentable avant qu’un vaccin ne soit largement disponible pour la population. Garantir un revenu jusqu’à la reprise C’est pourquoi nous vous demandons de considérer les réalités indissociables de nos pratiques et d’agir en responsables en prenant des décisions sur le long terme. Pour que le secteur culturel survive, il vous faut mettre en place avant l’été un état d’exception qui durera tant que nous ne pourrons pas reprendre le cours normal de nos activités. Nous voulons des mesures extraordinaires qui garantissent un revenu à toutes celles et ceux qui peuvent justifier d’activités artistiques régulières, et ce durant toute la période qui sera impactée par la crise et jusqu’à ce que nous puissions reprendre une activité normale. Nous voulons que celles·ceux qui ont ouvert des droits à l’allocation chômage dit "statut d’artiste" bénéficient d’un renouvellement de leur droit sans conditions pour une année au moins après la réouverture officielle des lieux de diffusion culturelle. Nous voulons que les plus jeunes d’entre nous qui étaient sur le point d’ouvrir ces droits puissent le faire en comptabilisant les contrats annulés par cas de force majeur.

►►► A lire aussi : Déconfinement : un calendrier se dessine pour les arts vivants

Nous demandons une analyse claire de la situation de tous les lieux d’accès à la culture (théâtres, cinémas, salles de concerts et d’exposition…) et un soutien financier adapté pour leur permettre de fonctionner "à perte" durant toute la durée de cette crise et jusqu’à ce qu’ils puissent reprendre une activité normale. Ceci afin de garantir que l’accès à la culture soit maintenu, dans le respect des normes de sécurité et de la santé de toutes et de tous.

Il est temps de prendre acte de la situation et de proposer aux artistes de ce pays et à toutes celles et ceux qui travaillent à leurs côtés un statut digne de leurs compétences et une protection sociale qui leur donne l’assurance de survivre à cette crise. Sans quoi les pouvoirs spéciaux dont ce gouvernement bénéficie auront contribué à l’abandon de toute une partie de ses citoyen·nes, et favorisé un dangereux projet de société dans lequel la culture – pourtant garante de nos démocraties – n’aurait plus sa place.

Est-ce de cela dont ce gouvernement veut être le responsable ?

La liste des 300 signataires :

4Hoog (kindertheater), Salvatore Adamo (chanteur), Myriem Akheddiou (comédienne), Selma Alaoui (comédienne et metteuse en scène), Hichame Alaouie (chef opérateur), Pablo Andres (acteur), Angèle (autrice, compositrice, interprète), Piet Arfeuille (regisseur en artistiek directeur Theater Malpertuis), Arno (chanteur), Kristin Arras (actrice), Lubna Azabal (actrice), Veerle Baetens (comédienne), Baloji (musicien, réalisateur), Pierre Bartholomé (compositeur et chef d’orchestre), Nabil Ben Yadir (réalisateur), Marta Bergman (réalisatrice), Karine Birgé (compagnie les Karyatides), Yoann Blanc (acteur), Stéphanie Blanchoud (comédienne), Sandrine Blancke (comédienne), Françoise Bloch (metteure en scène), Claire Bodson (actrice), Philippe Boesmans (compositeur), Patrick Bonté (metteur en scène, directeur Brigittines), Nicolas Boucart (réalisateur), Marc Bouchkov (violoniste), Olivier Boudon (metteur en scène), Niels Boutsen (musicien), Annie Bozzini (directrice générale de Charleroi Danse), Aya Braem (manager GALM), Nathan Braude (violoniste), Jacques-Henri Bronckart (producteur), Natali Broods (actrice), Audrey Brooking (productrice), Peter Brosens (réalisateur), Sophie Bruneau (réalisatrice), Caballero (artiste), Salvatore Calcagno (metteur en scène), CAMPO (Centre d'arts Gand), Xavier Canonne (directeur du Musée de la Photographie), Laurent Capelluto (acteur), Guy Cassiers (metteur en scène, directeur du Toneelhuis Gen), Hélène Cattet (réalisatrice), Jessica Champeaux (réalisatrice), Jacques Charlier (peintre, plasticien), Boris Charmatz (danseur et chorégraphe associé à Charleroi danse), Sidi Larbi Cherkaoui (chorégraphe), Gerard-Jan Claes (réalisateur), Harry Cleven (réalisateur), Anne Coesens (actrice), Eve Commenge (productrice), Stijn Coninx (cinéaste), Guy Coolen (directeur Muziek Theater Transparant), Patrick Corillon (artiste plasticien), Jean-Luc Couchard (comédien), Antoine Cuypers (réalisateur), Odile d’Oultremont (scénariste), Daan (musicien), Manu Dacosse (chef opérateur), François Damiens (comédien), Jean-Pierre Dardenne (cinéaste), Luc Dardenne (cinéaste), Kevin Dardenne (directeur de casting), Mercedes Dassy (danseuse, chorégraphe), Eurudike de Beul (chanteuse), Peter de Caluwe (intendant - directeur général et artistique de la Monnaie/de Munt), Cécile de France (actrice), Lien De Greef (Lady Linn), Stéphane De Groodt (humoriste), Anne Teresa De Keersmaeker (chorégraphe), Jolente De Keersmaeker (tg STAN), Dirk De Lathauwer (directeur fABULEUS Leuven), Michèle Anne De Mey (chorégraphe), Martine De Michele (metteuse en scène), Josse De Pauw (metteur en scène, acteur), de Roovers (collectif théâtral), Damiaan De Schrijver (tg STAN), Olga de Soto (chorégraphe), Koen De Sutter (acteur), Titus De Voogdt (acteur), Nina de Vroome (réalisateur), Lucie Debay (actrice), Reinhilde Decleir (Tutti Fratelli), Lien Degreef (Lady Lynn), Céline Delbecq (autrice), Marie Delhaye (compagnie les Karyatides), Savina Dellicour (réalisatrice), Emilie Dequenne (actrice), Guy Dermul (acteur, metteur en scène), Dominique Deruddere (cinéaste), Benoît Dervaux (chef opérateur), Ruben Desiere (réalisateur), Jean-Paul Dessy (musicien, directeur de l’Ensemble Musiques Nouvelles), Stijn Devillé (directeur het Nieuwstedelijk), Bas Devos (réalisateur), Pierre Dherte (comédien, président de l'Union des artistes), Lukas Dhont (réalisateur), Marc Didden (cinéaste), Adeline Dieudonné (écrivaine), Bert Dockx (musicien Dans Dans, Flying Horseman, Ottla), Géraldine Doignon (réalisatrice), Matthieu Donck (réalisateur), Jasmina Douieb (metteuse en scène), Marie-Hélène Dozo (monteuse), Fabrice Du Welz (réalisateur), Isabelle Dumont (actrice), Sicaire Durieux (compagnie Chaliwaté), Frédéric Dussenne (metteur en scène), Adil El Arbi (réalisateur), Roméo Elvis (chanteur), Vincent Engel (écrivain), Etcetera (rédaction de Etcetera), Brecht Evens (auteur de BD), Jean-Luc Fafchamps (pianiste et compositeur), Bilall Fallah (réalisateur), Sylvie Farr (manageuse), Aurore Fattier (metteuse en scène), Lydia Flem (écrivaine), Frédéric Fonteyne (réalisateur), Bruno Forzani (réalisateur), Déborah François