Journée internationale des droits des femmes: le monde politique prend la parole

En ce 8 mars, journée de lutte pour les droits des femmes, les partis politiques belges se sont eux aussi exprimés sur ce combat quotidien. A commencer par cette lettre ouverte, signée par six femmes politiques belges.

Lettre ouverte de femmes politiques

"En cette journée internationale des droits des femmes, nous, femmes politiques candidates aux scrutins du 26 mai, lançons un appel à faire des droits des femmes une priorité sociétale dans tous les partis et à tous niveaux de pouvoir.

La Belgique s’est récemment vue attribuer un 100/100 à l’examen d’égalité hommes/femmes de l’étude « Women, Business and the Law ». Même si le corpus législatif soumis à l’étude est évidemment un fondement indispensable, ce résultat fera probablement sourire les femmes belges dans le même type de proportion quant à l’égalité effective de droits.

En 2018, dans notre pays, les femmes gagnent toujours 7,6% de moins de l’heure à travail égal. En travaillant le même nombre d’heures que leurs conjoints, les femmes font toujours des « doubles journées » en se chargeant de 70% des tâches ménagères.

Les expertes et les femmes politiques sont toujours beaucoup trop rares dans les médias, limitant à l’occasion l’expression des opinions, des valeurs et des combats des femmes politiques. Pire, cette omniprésence des experts masculins leur permet d’encore et toujours incarner dans l’imaginaire collectif la compétence et l’autorité.

Tous les jours, plus de 100 femmes sont violées en Belgique. Chaque jour. Et les chiffres ne diminuent pas. Double peine pour les femmes, parmi la part très minoritaire de victimes qui osera porter plainte, seul un quart de ces plaintes sera poursuivi par les parquets, ce qui instaure une quasi-impunité pour un crime pourtant passible de 5 à 10 ans de réclusion.

L’année dernière, 33 femmes belges ont été tuées parce qu’elles sont femmes.

Nous sommes tous responsables de ce bulletin catastrophique : politiques, médias et citoyens. Nous sommes responsables de trop souvent banaliser ce que subissent les femmes. Nous sommes responsables de ne pas accorder une priorité absolue à la lutte contre les violences de toutes formes faites aux femmes.

Nous appelons à un sursaut lors de ces élections. Il est d’urgent d’amorcer un changement de société. Nous appelons tous les partis et tous les candidats, hommes et femmes, à faire de la défense des droits des femmes une priorité réelle, et pas qu’un discours électoral. Nous appelons les médias à tendre vers la parité des invité(e) s politiques et des expert(e) s. Il est également urgent de ne plus minimiser ou romancer la présentation des faits dont les femmes sont victimes (10). Nous appelons les citoyens à exiger plus de la classe politique pour l’avenir des femmes en Belgique.

Nous-même, signataires, nous nous engageons à être plus exigeantes envers nous-même et les autres en matière de droits des femmes. Nous nous engageons à lutter contre toutes formes de sexisme et toutes les manifestations du patriarcat, dans la société et particulièrement en politique. Nous nous engageons à faire preuve de sororité (11) les unes envers les autres. Nous nous engageons à nous battre tous les jours pour que le fait d’être une femme ne soit plus jamais synonyme d’être moins qu’un homme."

Signataires :

Céline Frémault, Ministre Bruxelloise chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l’Environnement et de l’Energie ;

Valérie De Bue, Ministre des Pouvoirs Locaux, du Logement et des Infrastructures Sportives ;

Cécile Jodogne, secrétaire d’état à la région bruxelloise en charge du commerce extérieur, de la lutte contre l’incendie et de l’aide médicale urgente – siamu ;

Marie-Christine Marghem, Ministre de l’Energie, de l’Environnement et du Développement durable ;

Sophie Rohonyi, Présidente Défi Périphérie ;

Opaline Meunier, conseillère communale de Mons.

Ecolo veut combattre le cyberharcèlement

Pour Ecolo, il y a les questions liées « aux écarts salariaux, au différentiel concernant le montant des pensions, à la répartition des tâches domestiques et familiales », mais ils veulent aussi attirer l’attention sur un autre aspect.

« S’il arrive aussi aux hommes de faire l’objet de harcèlement en ligne, les femmes sont en effet particulièrement ciblées et font face à des attaques spécifiques. Ce phénomène est connu et documenté. A cet égard, l’ONU indique que 73% des femmes déclarent avoir été victimes de violences sur internet. De son côté, Amnesty pointe que sur 4000 femmes dans 8 pays, 76% de celles ayant déclaré avoir subi des violences ou du harcèlement sur un réseau social ont modifié la manière d’utiliser ces plateformes. »

Pour Ecolo, le phénomène de cyberharcèlement doit être reconnu et enrayé. « Si le numérique et les réseaux sociaux font partie intégrante de notre monde moderne, l’éducation à leur fonctionnement et à leur impact est encore trop peu présente. A cet égard, les écologistes souhaiteraient que soient intégrées aux cours de citoyenneté les questions relatives aux comportements sur les réseaux sociaux. »

« De la même façon que nous, adultes, enseignons aux enfants la politesse et le respect de l’autre dans 'la vraie vie', il est fondamental que ces codes soient également déclinés dans 'le monde virtuel'. Cet apprentissage a toute sa place dans les cours de citoyenneté », commentent les coprésidents d’Ecolo Zakia Khattabi et Jean-Marc Nollet.

Mais il n’y a pas que les jeunes, les adultes aussi sévissent sur les réseaux sociaux, ajoute le parti. « Il existe des lois pour ça. Les plateformes doivent collaborer pour mettre fin à l’impunité qui court sur les réseaux, notamment rendue possible par l’anonymat qui y est permis. Nous voulons également permettre à la police et à la justice d’accompagner les victimes de violences 'virtuelles', notamment via la loi contre le sexisme et le harcèlement de rue, qui pourrait parfaitement recouvrir ces réalités. »

« Le harcèlement 'virtuel' sexiste est une expérience collective dont l’origine est identique à celui de la 'vraie vie', c’est-à-dire l’idée que les femmes ont une place à tenir. On ne changera pas tout dès demain. Mais le fait que la parole se libère et que les débats sur ces questions se multiplient sont déjà des pas importants dans la bonne direction », concluent les coprésidents d’Ecolo.

Pour le PS, il reste beaucoup à faire

« A l’approche de la Journée internationale pour les droits des femmes, le Président du PS, Elio Di Rupo, rappelle que l’égalité entre les femmes et les hommes et le combat pour les droits des femmes ont toujours été au cœur des engagements du PS. Pour assurer une réelle égalité entre les femmes et les hommes, il reste beaucoup à faire. »

Voici quelques exemples annoncés par le parti dans leur communiqué :

L’égalité salariale

« Pour arriver au salaire égal en cas de travail égal, le PS veut modifier la loi actuelle et y inscrire l’égalité salariale comme obligation. Il veut aussi renverser la charge de la preuve en matière de discrimination et imposer aux entreprises de prouver qu’elles accordent bien des salaires égaux. »

Un congé de paternité obligatoire de minimum un mois sans perte de revenus

« Pour diminuer les discriminations liées à la grossesse et pour permettre aux deux parents de mieux concilier vie privée et vie professionnelle, le PS veut porter le congé de paternité à minimum 20 jours ouvrables, soit un mois, et surtout le rendre obligatoire. Il veut également indemniser les congés de paternité et de maternité à 100% du salaire. »

Dépénaliser totalement l’IVG

« Les femmes qui ont recours à un avortement ne doivent plus être considérées comme des criminelles aux yeux de la loi ! Le PS veut donc une dépénalisation complète de l’IVG et porter le délai pour cette intervention à 18 semaines. Il souhaite également que l’IVG soit systématiquement intégrée dans les cours des futurs médecins, ce qui n’est pas le cas actuellement. »

Renforcer la lutte contre les violences infligées aux femmes

« Les socialistes souhaitent, d’une part, augmenter le nombre de places d’accueil pour les victimes de violences et leurs enfants et, d’autre part, généraliser les formations des travailleurs de première ligne qui sont en contact avec les victimes, comme le monde judiciaire, médical ou encore l’enseignement. Une meilleure prise de conscience de ce personnel permettra aussi d’agir plus efficacement vis-à-vis sur des auteurs de violences. »

Améliorer la sécurité des femmes dans les transports publics.

« Le PS veut lutter contre le sexisme dans l’espace public et les transports en commun. Pour cela, il souhaite que des arrêts à la demande, en dehors des arrêts habituels, soient testés en soirée. Les socialistes préconisent aussi des formations du personnel à la prévention du harcèlement. Enfin, des campagnes de sensibilisation régulières à destination du grand public doivent être menées et les contrôles doivent être renforcés. »

,…