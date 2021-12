"Il va falloir apprendre à vivre avec le virus" : le monde de la nuit demande sa réouverture pour les vaccinés et guéris le 29 janvier

Dans une carte blanche publiée chez nos confrères du Soir et dont nous avons pris connaissance, le monde de la nuit appelle les politiques à faire "solennellement" le "choix de la vie" pour 2022.

69 boîtes, clubs et dancings de tout le pays rappellent que, depuis le début de la crise sanitaire le 13 mars 2020, "la nuit s’est éteinte et tue".

Bien qu’ils comprennent les décisions prises au début de la pandémie, les clubs estiment qu’elles ne sont aujourd’hui plus acceptables.

Le secteur rappelle qu’il a respecté "à la lettre, l’ensemble des mesures qui lui ont été imposées sans jamais rechigner" et qu’il a été le seul à devoir fermer ses activités à deux reprises, n’ayant dès lors eu que 8 semaines d’activités sur les deux dernières années. Il constate que quelles que soient les aides de l'état, celles-ci "ne pourront être suffisantes" et que le monde de la nuit se retrouve une nouvelle fois "sans perspectives ni trésorerie".

Le monde de la nuit regrette que lui soit portée "une responsabilité disproportionnée, par rapport à d’autres secteurs, dans l’encombrement des soins intensifs" alors qu'"aucune étude" ne le prouve. Il mentionne par la même occasion que la vaccination "prévient des complications et évite donc l’encombrement des soins intensifs" et que "les individus rétablis représentent également un risque réduit de contamination et de complications dues au virus".

Ils estiment que la stratégie "risque zéro" est aujourd’hui un échec et qu’il serait préférable de passer à une politique "de gestion et de réduction des risques", alors que "des fêtes sauvages ont lieu chaque week-end par centaines, sans aucune prévention des risques".

Le monde de la nuit demande dès lors à pouvoir reprendre ses activités dès le 29 janvier 2022 au plus tard. Le secteur s’estime prêt à convaincre son public à l’intérêt de la vaccination qui est "la seule solution vers un retour à la vie sociale et festive".

Persuadées "qu’il va falloir apprendre à vivre avec le virus et qu’il n’y a pas de place pour les demi-mesures", les boîtes de nuit s’engagent à ne rouvrir leurs portes qu'"aux personnes présentant un risque minimal, c’est-à-dire aux personnes vaccinées et aux personnes rétablies (2G)".

Signataires :

Bruxelles : Bloody Louis, Brussels By Night Federation, C12, Cactus, Chez Ginette, Fuse, Hangar, Jalousy, Jeux d’Hiver, La Cabane, Listen ! Festival, Madame Moustache, Magma, Mirano, Nostalgia Club, ON Sunday, Play Label Records, Spirito, You Night Club, Zodiak.

Flandre : Amigo, Ampere, Area V, Carré, Charlatan, Club EXO, Club Lima, Club Vaag, Club Wit, Full Circle, Grand Foulard, IKON Antwerp, Kitsch Klub, Kokoric, Kompass Klub, Kozzmozz, Kurious, Millenium Herselt, Millie Vanillie, Moose Bar, MTM Group, Nasty Mondays, Plein Publiek, Radar Lokeren, Red & Blue, Shrimp Tempura Groep, Skyclub, Sotto’s, The Villa, The Wide Spectrum, Versuz

Wallonie : Acte 3, Alhambra Club, Barocco, DB Club, Doktor Jack, Domaine DB, Flagdel, Forum Ortho, Infinity Hall, Le Cube Barchon, Le Cube Hannut, Le Trébuchet, Lindberg, Moulin de Solières, O-Zone, Romantica, Terminus, Zone 51, Zoo Club