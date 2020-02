Gleeden: Qui trompe qui?

Impossible de ne pas les voir. Elles parsèment l’espace public. Les affiches publicitaires de Gleeden, ce site de rencontres spécialement conçu pour les personnes mariées, ont trouvé refuge dans de nombreux abribus bruxellois. Sur un fond mauve figure un symbole biblique : le célèbre fruit défendu croqué par une Eve curieuse et gourmande. L’idée maîtresse de Gleeden, c’est bien le péché, et plus précisément, celui de l’infidélité. Les slogans aussi provocateurs que scandaleux en sont une preuve formelle. "Contrairement à l’antidépresseur, l’amant ne coûte rien à la sécu", "Les vacances, c’est toujours l’occasion d’aller voir ailleurs", voilà le genre de sentences grinçantes qui alpaguent le regard des passant·e·s.

À côté de ces phrases qui ont pu en offusquer plus d’un·e, un détail tout aussi saisissant mérite d’être pris en compte : la signature de marque, cette petite phrase aguicheuse accompagnant le logo de l’entreprise, "Gleeden, le 1er site de rencontres extra-conjugales pensé par des femmes". Voici donc inscrite, en filigrane, la philosophie de pensée de ses créatrices. Il serait donc question d’une démarche féministe donnant la possibilité aux femmes de s’accomplir comme elles le souhaitent. Si l’on jette un œil au site Internet, on verra que c’est de nouveau cet argument-là qui est avancé. L’équipe dite "100% féminine" indique qu’il s’agit, à travers cette application, de " donner le pouvoir aux femmes ". C’est d’ailleurs pourquoi l’inscription est gratuite pour celles-ci. Arguments séducteurs… Mais comme beaucoup de formes de séduction, cela rime avec manipulation. Cette technique est tout sauf novatrice. Elle porte même un nom : l’instrumentalisation. Le concept ? Utiliser une idéologie, ici la lutte pour les droits des femmes, pour faire bonne impression alors que concrètement, il n’en est rien… L’enjeu est lucratif, rien de plus.

Avoir un amant, une évasion, mais aussi une chose en plus à gérer

Évidemment, nombreuses sont les femmes qui trouveraient dans l’adultère une échappée belle. Parce qu’elles sont engluées dans une relation toxique dont elles n’arrivent pas à se défaire, parce qu’elles sont complètement écrasées par la charge mentale qui leur incombe (On se souviendra du personnage d’Elsa dans Atypical), parce qu’elles veulent rendre la pareille à leur mari infidèle, ou pour bien d’autres raisons. Alors, serait-ce féministe que de permettre à ces femmes-là d’échapper, l’espace d’un instant, à leur quotidien ? Mouais. Prêter de nobles intentions à une société mettant la malhonnêteté au centre de ses préoccupations me semble tout sauf approprié.

Par ailleurs, Gleeden, en mettant l’adultère au premier plan, semble faire l’impasse sur un problème de fond qui ne lui importe pas vraiment : le couple de base. Si l’entreprise avait sincèrement été féministe, elle aurait mis en place une démarche d’un tout autre ordre. Elle aurait tout d’abord cherché d’une manière ou d’une autre à aider ces femmes à se débarrasser des manipulateurs. Inutile de dire qu’avoir un amant lui-même marié n’aide pas du tout à se défaire de son pervers de mari. Elle aurait aussi tenté de les aider à mieux gérer leur charge mentale. Avoir un amant en plus, cela peut être une évasion, mais cela peut aussi être considéré comme une chose en plus à gérer, surtout si la culpabilité s’y mêle. Et finalement, plutôt que de mettre la tromperie au centre de son business, elle aurait tout simplement voulu travailler avec elles la question suivante : " Pourquoi vous évertuez-vous à faire couple alors que notre société ne nous y oblige plus ? " Problématiques évidemment non soulevées par Gleeden puisque le but n’est pas tant de veiller au bien-être réel de ses utilisatrices mais plutôt de les tromper.

