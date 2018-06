En attente de plus de transparence au parlement de Wallonie

Il est normal que la presse - et à travers elle, la population - soit informée des activités "extra-muros" des parlementaires, dans le cadre de leur mandat. C'est en tout cas la conviction des journalistes qui couvrent le plus assidument le travail du parlement de Wallonie.

Après de nombreuses demandes informelles et infructueuses, nous avons donc adressé une demande officielle le 12 juin dernier au président de l'assemblée régionale, André Antoine, avec copie envoyée aux membres du bureau, aux représentants des différents groupes politiques et au greffier.

Un courrier signé par 8 journalistes de la RTBF et des journaux L’Avenir, Le Soir, La Libre et l’Echo.

"Désormais, lorsque l’agenda des missions parlementaires officielles, en Belgique et à l’étranger, est fixé, nous souhaitons que nous soient transmis

* L’objet de la mission

* La date de départ et de retour

* Le programme sur place

* Le nom des participants"

La réponse vient de nous parvenir.

"Le Bureau du Parlement a décidé de saisir la Conférence des présidents d'assemblées parlementaires qui, en sa réunion du 19 courant, a constitué un groupe de travail afin d'analyser votre demande et de fixer une position commune".

Voilà donc les autres assemblées du pays saisies de notre demande. Il est vrai qu’elles ne sont pas vraiment plus transparentes en la matière, et que notre requête est donc applicable ailleurs qu’à Namur.

Mais le parlement de Wallonie aurait pu se démarquer, comme il l’a déjà fait en matière de gouvernance. Faut-il rappeler les décisions novatrices prises ces dernières années en bord de Meuse au sujet du décumul des mandats ou de processus de consultation citoyenne ?

Cette fois, l’assemblée wallonne a préféré constituer "un groupe de travail" (sic), en y intégrant ses homologues, avec un risque non négligeable d’enlisement d’une demande pourtant totalement légitime, à nos yeux.

Hasard du calendrier: à partir de septembre prochain, cette Conférence des présidents des assemblées parlementaires belges sera présidée par... le président du parlement de Wallonie lui-même. Une belle occasion de mettre ce dossier visiblement touchy à l'ordre du jour des travaux.

Quoi qu’il en soit, la question demeure : serons-nous (serez-vous) bientôt informés des missions des parlementaires wallons (et des autres…) a priori et plus, dans le meilleur des cas, a posteriori ?

Pour paraphraser le courrier qui nous a été adressé par le greffe, nous ne manquerons pas de vous faire part de la réponse dès qu’elle sera connue…

@RudyHermans