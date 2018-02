Dans l'urne, comme dans votre assiette, changez de régime, votez local et organique

"Un esprit sain dans un corps sain". Cet équilibre, tout le monde y aspire. D’ailleurs, soucieux de leur santé, les consommateurs ont changé leurs habitudes ces dernières années : ils se tournent de plus en plus vers des produits bio, locaux, et des nouvelles marques plus proches de leurs valeurs. Ils ont compris que les vieilles grandes marques ne sont plus incontournables. Il est donc temps de changer de régime. Pour votre bien-être et pour le bien-être de notre société. Dans votre assiette, comme sur votre bulletin de vote, consommez nouveau, local et "organique".

Pendant longtemps on a cru qu’il était impossible de se passer des partis traditionnels, qu’il n’y avait pas de place pour de nouvelles mouvances sur l’échiquier politique : et pourtant, l’an passé en France, Emmanuel Macron a bien prouvé le contraire !

Les partis politiques traditionnels sont comme les grandes marques : toujours présents mais dépassés. Rendus obsolètes par l’émergence des nouvelles technologies qui ont drastiquement réduit le coût de production et de communication. Les marques ne sont plus des valeurs sûres. Les marques ont cessé d’être "cool" non seulement pour cette génération Internet (qui a grandi, représentant 36% de l'électorat en 2017, selon l’office belge de statistique Statbel), mais pour de plus en plus de gens de tout âge, qui se rendent compte que les vieux clivages gauche/droite n’ont plus de raison d'être.

Les scandales (liste non exhaustive : Volkswagen, dernièrement Lactalis) se suivent et se ressemblent. Le citoyen n’est pas dupe et constate que les marques mentent, trichent, se préoccupent plus de leur chiffre d’affaires que du bien-être des consommateurs. Il en va de même pour les partis politiques : égocentriques, déconnectés de la réalité, dogmatiques. Le citoyen, c’est bien connu, ne les intéresse qu’au moment de les convaincre de (re)voter pour eux.

Heureusement, des alternatives existent tant pour le consommateur que pour le citoyen.

Ce "changement de régime" politique peut s’opérer dès les prochaines élections communales.

On dit que les Belges se désintéressent de la politique, qu’ils trouvent les politiciens "ringards" et les élections "sans intérêt". Mais pourquoi s’en étonner ? Comment en serait-il autrement quand s’offre à nous depuis des dizaines d’années le spectacle désolant des partis, avec leurs querelles internes, leur langue de bois, leur manque d’ouverture ? Ces partis se rendent-ils compte que le monde a changé et l’électorat avec lui ?

Pour que le citoyen reprenne les rênes de la politique, il doit pouvoir exercer sa liberté de choix lors des élections, et rompre avec le cercle vicieux qui consiste à porter les mêmes partis et les mêmes personnes au pouvoir, encore et encore

Cette désaffection des électeurs, certains l’ont comprise et réagissent en créant de nouvelles listes. Pour que le citoyen reprenne les rênes de la politique, il doit pouvoir exercer sa liberté de choix lors des élections, et rompre avec le cercle vicieux qui consiste à porter les mêmes partis et les mêmes personnes au pouvoir, encore et encore. Voter utile, c’est donc voter autrement : pas pour les partis habituels mais pour des mouvements locaux qui nous représentent vraiment. Ces mouvement "organiques", indépendants des partis en place, sont des initiatives locales, présentant des candidats nouveaux, eux-mêmes porteurs de projets citoyens. Ces candidats souhaitent d’abord agir pour les citoyens et non pas conserver leur siège d’élu et le statu quo. Ce candidat nouveau, c’est peut-être vous, votre voisin ou votre sœur. Présentez-vous ou apporter votre aide et soutien à celles et ceux qui se lancent. Ils ont besoin de vous.

Et si vous vous êtes déjà impliqué dans un parti politique, il n’est jamais trop tard pour le quitter. Ne vous présentez plus sous l’étiquette d’une marque du 20ème siècle. Ne le faites pas pour moi, faites-le pour vous. Vous aurez plus de chance de récolter des voix. Ne vous cachez pas sous la bannière d’un parti qui n’inspire aucune confiance. Soyez vous-même l’alternative politique.

Xavier Damman, fondateur de Storify, a été formé comme ingénieur civil à l’UCL. Entrepreneur passionné par les nouvelles technologies et médias, il vit depuis 2009 aux Etats-Unis mais rentre régulièrement en Belgique, où il participe à des événements et conférences autour de thèmes variés comme les start-ups, la politique, les nouvelles initiatives citoyennes (par exemple, Becentral).

Après la vente de Storify, il s’est désormais lancé dans le projet Open Collective, dont le but est d’aider les organisations du monde associatif à financer autrement leurs activités.