Corée: en route pour la réunification, vraiment?

La Corée a-t-elle jamais été unifiée? Pendant combien de temps? Pourquoi, quand, et comment s’est-elle divisée?

Plongeons un instant dans l’histoire longue de la péninsule coréenne pour mieux comprendre les tenants et aboutissants de cette réunification dont les médias parlent tant ces derniers jours.

C’est au VIIième siècle de notre ère que la dynastie Silla parvient à réaliser la première unification du territoire coréen, jusqu’alors partagé en trois royaumes combattants. Mais l’unification de Silla est fragile, se désagrège rapidement, et les anciens royaumes combattants se reconstituent. En 918, l’un des trois royaumes reprend le dessus et réunifie le pays sous l’appellation Goryeo, d’où provient d’ailleurs le terme actuel " Corée ". Au 13ième siècle, Goryeo devient une province vassale de l’empire mongol, avant de se rebeller et de former le royaume de Joseon en 1392. Le royaume connaît des hauts et des bas mais parvient à garder le contrôle sur l’entièreté de la péninsule coréenne, et à perdurer tant bien que mal jusqu’à la colonisation japonaise en 1910. Malgré les remous de l’histoire, la Corée fut donc un territoire unifié partageant la même langue, la même culture, et la même histoire pendant plus de mille ans.

Les Coréens assistent impuissants à la division de leur pays en deux "sphères d’influence"

La division commence à poindre durant la colonisation japonaise. La résistance indépendantiste s’organise en Chine mais est divisée en fonction des soutiens extérieurs. Les résistants nationalistes, dont Yi Seung-man fait partie, sont soutenus par les Américains, alors que les indépendantistes communistes qui mènent une guérilla antijaponaise en Mandchourie, et dont est issu Kim Il-sung, sont soutenus par l’URSS. Les bombes atomiques américaines lancées sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945 forcent la capitulation japonaise. Les Soviétiques pénètrent alors au nord du territoire coréen, et sont accueillis en libérateurs à Pyongyang, comme les Américains le sont à Séoul. Les deux grandes puissances s’étaient en fait déjà entendues sur la division de la Corée lors des accords de Yalta quelques mois plus tôt : le 38ième parallèle avait déjà été tracé. La libération nationale aux couleurs russo-américaines est une victoire au goût amer pour les Coréens, qui assistent impuissants à la division de leur pays en deux "sphères d’influence", dont l’enjeu les dépasse complètement.

L’URSS occupe le Nord en s’appuyant sur les forces révolutionnaires d’extrême gauche, alors que les États-Unis s’allient avec l’extrême droite collaboratrice pro-japonaise au Sud. Les forces d’occupation exacerbent donc les tensions internes, et renforcent les radicaux au détriment des politiciens modérés qui, de chaque côté du 38ième parallèle, se battent pour la formation d’un gouvernement indépendant unifié. Cette fuite vers les extrêmes conduit finalement en 1948 à la formation de deux pays séparés : la Corée du Sud et la Corée du Nord. La péninsule est désormais clairement divisée en deux gouvernements qui se prétendent chacun légitime et accuse l’autre de ne pas l’être. Moscou reconnaît Pyongyang, Washington Séoul. Kim Il-sung, leader de la Corée du Nord, menace le Sud d’invasion, Yi Seung-man, président de la Corée du Sud, menace le Nord d’absorption.

La guerre de Corée éclate le 25 juin 1950 avec l’invasion du Sud par les troupes nordistes. Aidée par les Américains, l’armée sud-coréenne parvient à repousser les assaillants et à envahir à son tour la Corée du Nord. L’armée populaire chinoise vient au secours de son allié nord-coréen, et force le retrait des troupes alliées. Après ce va-et-vient, qui dure près d’un an, la situation se stabilise au niveau du 38ième parallèle, où les combats se poursuivent jusqu’au 27 juillet 1953, date de la signature de l’armistice par l’ONU, la Corée du Nord, et la Chine. Aucun traité de paix n’est signé, et cet armistice, que la Corée du Sud refuse de signer, laisse donc techniquement les deux parties en état de guerre. L’accord prévoit la création d’une zone tampon dite " démilitarisée " au niveau du 38ième parallèle, mais qui devient ironiquement la frontière la plus imperméable et la plus fortifiée du monde.

En Corée du Sud, la menace nord-coréenne sert bien souvent de prétexte aux militaires pour enfermer, torturer, et exécuter les opposants

Le traumatisme de la guerre est profond. Le communisme devient au Nord une question d’honneur national, alors que l’anticommunisme pénètre dans les gènes sud-coréens. En cela, la guerre de Corée est une tragédie qui se perpétue de générations en générations, justifiant tous les excès du totalitarisme au Nord, mais également des dictatures militaires qui se succèdent au Sud. La menace nord-coréenne sert bien souvent de prétexte aux militaires pour enfermer, torturer, et exécuter les opposants politiques. Après 30 ans de répression féroce, le mouvement pour la démocratie en Corée du Sud finit par l’emporter en 1987.

Le contexte international aidant, avec la chute du mur de Berlin en 1989 et l’éclatement de l’URSS en 1991, les relations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud commencent alors lentement à se réchauffer. Mais c’est surtout la victoire de Kim Dae-jung aux élections présidentielles de 1997, et la première alternance politique en faveur des démocrates, qui marque un tournant dans les relations nord-sud.

La politique de réchauffement menée par Kim Dae-jung conduit en 2000 à une rencontre historique avec Kim Jong-il, rencontre qui vaut d’ailleurs au Président sud-coréen le Prix Nobel de la Paix. Dans son sillage, le nouveau Président démocrate Roh Moo-hyun parvient à organiser le deuxième sommet intercoréen en 2007 à Pyongyang pour réaffirmer les engagements pris en 2000.

Mais en 2008, les conservateurs reprennent le pouvoir et bloquent tout processus de négociation avec le Nord, qui reprend quant à lui le chemin des provocations habituelles. Le Ministère de la Réunification est vidé, la coopération économique suspendue, et les deux Corées se remettent dos-à-dos.

Reste à savoir si les États-Unis et la Chine sont prêts à s’installer à l’arrière et à faciliter le trajet

Il faut attendre la destitution de la présidente Park Geun-hye en mars 2017, et le retour des démocrates au pouvoir pour se remettre sur les rails du dialogue intercoréen. Moon Jae-in, dont les parents sont originaires de Corée du Nord, n’a jamais caché sa volonté d’œuvrer pour la réunification. Après une période de tension entre Pyongyang et Washington, ponctuée de lancés de missiles d’un côté et de tweets incendiaires de l’autre, le Président sud-coréen parvient à calmer le jeu et à faire asseoir à la table des négociations des acteurs aussi erratiques et imprévisibles que Donald Trump et Kim Jong-un.

Les efforts pour le dialogue commencent à porter leur fruit, symbole en est le défilé des athlètes sud et nord-coréens sous le même drapeau de la réunification lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver en Corée du Sud. Très vite le rapprochement symbolique fait place à un rapprochement diplomatique, culminant avec la rencontre historique entre Moon Jae-in et Kim Jong-un ce 27 avril à Panmunjom. L’enthousiasme est général et le sommet s’achève sur un engagement en faveur de la dénucléarisation complète de la péninsule et de la fin de l’état de guerre, qui perdure depuis l’armistice signé en 1953. L’idée de la réunification recommence à germer dans la société sud-coréenne, un récent sondage montre que plus de 60% des Sud-Coréens croient en la volonté de dénucléarisation et de paix affichés par Pyongyang.

La route vers la réunification sera longue et semée d’embûches, les deux dirigeants coréens ont déjà le grand mérite d’être montés dans la même voiture. Reste à savoir si les principaux partenaires que sont les États-Unis et la Chine sont prêts à s’installer à l’arrière et à faciliter le trajet, plutôt que de vouloir à tout prix piloter un engin qu’ils ne contrôlent pas. La réunion prévue dans quelques semaines entre Kim Jong-un et Donald Trump sera un moment décisif qui permettra de savoir si les passagers s’orientent bel et bien dans la même direction.

Christophe Bastin est diplômé de Solvay et titulaire d'un DEA en études du développement de l'UCL, il est actuellement professeur de français à l’Université de Gyeongsang en Corée du Sud et publie régulièrement des articles d'opinion dans la presse sud-coréenne