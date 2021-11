Carte blanche de la CSC : "Régularisation, retour à la case départ ?"

Début novembre, les quatre négociateurs qui ont contribué à la sortie de crise provoquée par la grève de la faim des sans-papiers à Bruxelles ont appelé le gouvernement à reprendre le dossier des demandes de régularisation des grévistes. Suite à l'examen d'une partie des dossiers des grévistes traités par l'Office des Étrangers, ils estiment qu’ils ont été trahis par le secrétaire d’Etat à l’Asile, Sammy Mahdi. "Quand je lis les décisions de refus [de l'Office des Étrangers] auxquelles on a eu accès, je constate que c’est à l’opposé de ce que le secrétaire d’État nous a dit." Le secrétaire d'État s'est défendu en précisant que les dossiers ont été traités selon les règles existantes. "Il y a des règles, et on ne peut pas donner une faveur à tout le monde."

Politique inhumaine et esclavage moderne

La CSC, dans une carte blanche, dénonce la situation précaire de ces sans-papiers et "la politique inhumaine des gouvernements successifs défendus actuellement par Sammy Mahdi". Elle dénonce l'exploitation de ces travailleurs au noir, assimilant ces pratiques à de l'esclavage moderne.

"On parle aujourd’hui en Belgique de 100.000 personnes sans papiers, instrumentalisées pour exercer une pression sur les salaires et dégrader les conditions de travail de tous les travailleurs.ses. Pourtant, d’après le calcul syndical, si 100.000 travailleurs sans papiers étaient régularisés, 65 millions d’euros nets par mois iraient dans les caisses de la sécurité sociale."