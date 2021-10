Des grêlons de 16 cm s’abattent sur la côte est de l’Australie, un record

La côte est australienne est frappée par de violentes intempéries ces derniers jours. Une violente tempête de grêlons a notamment touché l’état du Queensland ce mardi 19 octobre. Un état qui recense désormais le record du plus gros grêlon du pays. "Des tempêtes violentes sur la côte est de l’Australie ont endommagé des bâtiments et frappé des villes avec des grêlons de la taille d’un pamplemousse", explique le centre météorologique australien sur twitter.

Freak storms across the east coast of Australia have damaged buildings and pounded cities with hail the size of grapefruit. The largest hailstone ever to fall in Australia – a whopping 16cm in diameter – was recorded in Queensland after heavy storms hammered the Mackay region on Tuesday afternoon. On Wednesday, a shopping centre in Coffs Harbour was evacuated after heavy rain collapsed the ceiling during a hail storm that battered northern New South Wales. About 400 people were taking shelter in the Toormina shopping centre when water began pouring in through the ceiling.

Record battu Le centre météorologique ne parle pas de "taille de pamplemousse" pour rien. Selon leur compte twitter, certains grêlons mesuraient 16 cm. Un record pour l’Australie. Les grêlons n’avaient jamais dépassé les 14 cm dans le pays.

Yesterday's 16cm hail in Yalboroo, Queensland is a new Australian record. The previous record was 14cm, observed in south-east Qld last year. The atmosphere was extremely unstable, which allowed hail to continue growing before gravity forced it to the ground. — Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) October 19, 2021