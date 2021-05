Tir de roquettes à Jérusalem : face aux tensions, les condamnations et les appels à la désescalade se multiplient

Des salves de roquettes ont été tirées ce lundi en début de soirée depuis la bande de Gaza vers Israël, alors que des sirènes d’alarme des autorités israéliennes retentissaient à Jérusalem.

Le Hamas avait menacé plus tôt Israël d’une nouvelle escalade militaire si ses forces ne se retiraient pas à 18h00 (17h00 heure belge) de l’Esplanade des Mosquées à Jérusalem, théâtre lundi matin de heurts entre policiers israéliens et manifestants palestiniens ayant fait plus de 300 blessés.

Sur le coup de 18h00, plusieurs salves de roquettes ont été lancées depuis l’est et le nord de la bande de Gaza vers Israël où les sirènes d’alarme ont retenti dans des villages et des villes d’Israël.

Et, fait plutôt rare, des sirènes ont aussi été déclenchées à Jérusalem, située à plus de 80 km de la bande de Gaza. Ce qui a notamment forcé l’évacuation, selon les autorités, du Mur des Lamentations, site le plus sacré où les Juifs peuvent prier.

L’armée israélienne a fait état de sept roquettes tirées depuis Gaza dont l’une a été interceptée par le bouclier antimissiles israélien "Dôme de fer".

"Les Brigades Al-Qassam (branche armée du Hamas) lancent maintenant des roquettes contre l’ennemi à Jérusalem occupée en réponse à ses crimes et à son agression contre la Ville sainte et à ses abus contre notre peuple à Cheikh Jarrah et à la mosquée Al-Aqsa" située sur l’Esplanade des Mosquées, ont-elles indiqué dans un bref message.

Frappes aériennes

Dans la soirée, des frappes aériennes contre Gaza ont été menées. Neuf personnes seraient décédées selon les autorités locales, dont trois enfants et un commandant du Hamas.

"Ligne rouge"

Pour le chef de gouvernement israélien, une "ligne rouge a été franchie".

Le mouvement islamiste Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a franchi "une ligne rouge" avec ses salves de roquettes tirées lundi soir vers Israël, a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, promettant une réponse musclée de l’Etat hébreu.

"Les organisations terroristes à Gaza ont franchi une ligne rouge le soir de la 'Journée de Jérusalem' en tirant des roquettes jusque dans la région de Jérusalem", a indiqué M. Netanyahu. Et d’ajouter : "Israël réagira avec force […], celui qui attaque paiera le prix fort".

Condamnations internationales

Plusieurs Etats ont condamné les tirs de roquettes, notamment les Etats-Unis et le Royaume-Uni.

Le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab a condamné ce lundi les tirs de roquettes du Hamas contre Israël, appelant à une "désescalade immédiate de tous les côtés".



"Le Royaume-Uni condamne les tirs de roquettes sur Jérusalem et sur des sites en Israël. La violence actuelle à Jérusalem et à Gaza doit cesser", a indiqué le ministre dans un tweet, "Nous avons besoin d’une désescalade immédiate de tous les côtés, et d’arrêter de cibler les populations civiles".

Les Etats-Unis ont condamné lundi "le plus fermement possible" les tirs de roquette du Hamas contre Israël, dénonçant une "escalade inacceptable" et appelant toutes les parties au "calme" et à la "désescalade des tensions".



"Nous reconnaissons le droit légitime d’Israël à se défendre, à défendre son peuple et son territoire", a dit le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price, tandis que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis de répondre "avec force".