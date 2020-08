Pour les habitants de Beyrouth, "la situation est terrible, les gens sont sous le choc"

Ce mercredi matin, le Liban et sa capitale Beyrouth se sont réveillés face à des images d’apocalypse à la suite de deux explosions de la zone portuaire de Beyrouth. Pour beaucoup de Libanais c’est le désastre, les gravas et les débris de verres jonchent le sol des rues. Plusieurs habitations ont été détruites.

Dans la matinée, le gouverneur de la ville s’est adressé à la presse ce matin et a fait un point sur la situation de la capitale. Il estime que les dommages s’étendent à près de la moitié de Beyrouth et que jusqu’à 300.000 personnes sont sans domicile après les explosions. Par ailleurs, après une première estimation, les dommages sont estimés à plus de trois milliards de dollars.

C’était vraiment comme les images de Berlin après la Seconde guerre mondiale

Et alors que les recherches sont encore en cours, le dernier bilan faisait état de 135 morts et plus de 5000 blessés, les hôpitaux se sont très vite retrouvés à saturation, lorsqu’il n’était pas sérieusement endommagé. Gide Jaboot est gastro-entérologue à l’hôpital Saint-Georges, qui se trouve près de la zone. "C’était vraiment comme les images de Berlin après la Seconde guerre mondiale", dit-il. "De vieux immeubles se sont effondrés, des voitures cassées, des routes bloquées. L’hôpital est fermé actuellement", décrit le médecin qui a vu des patients décéder suite aux explosions.

Parer au plus urgent

Pour beaucoup, il faut parer au plus urgent, se rendre utile, venir en aide et vite. C’est la réflexion de Manal Hourani, une Libanaise qui a pris la route ce matin en direction de la capitale dévastée. "J’ai visité des maisons dévastées pour proposer des hébergements et tenter de savoir quels étaient les besoins urgents".

Là, Manal est orientée vers une maison de repos qui abrite des personnes âgées. "Je suis allé dans une maison de repos qui était dévastée et avait besoin d’aide", raconte la femme. "On a aidé aux soins des personnes âgées blessées. La situation est terrible. Les rues sont pleines d’éclats de verre, les gens sont sous le choc".

Il y a toujours des immeubles qui risquent de tomber

Et Manal Hourani s’attend à ce que la situation ne s’améliore pas dans les jours à venir. "Il y a toujours des immeubles qui risquent de tomber. Il y a beaucoup de poutres aussi On ne sait ce que nous sommes en train de respirer. Des personnes sont encore portées disparues et le nombre de blessés ne cesse d’augmenter", dépeint la Manal, membre de l’association des Femmes progressistes.

Au lendemain de la catastrophe, c’est l’amertume qui domine. "Il n’y a pas de mots ou d’images pour décrire la catastrophe", souffle-t-elle.