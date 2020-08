Liban : Nassif Hitti, le chef de la diplomatie claque la porte après un désaccord avec le gouvernement

Le chef de la diplomatie libanaise Nassif Hitti a démissionné ce lundi en raison de désaccords avec le gouvernement qui tarde à enclencher des réformes économiques nécessaires à la survie du pays, mettant en garde contre le risque de "faillite étatique" du Liban.

Le Premier ministre Hassan Diab a nommé Charbel Wehbé, ancien ambassadeur et conseiller diplomatique du président Michel Aoun, pour le remplacer.

Le Liban connaît sa pire crise économique depuis des décennies, marquée par une dépréciation monétaire inédite, une hyperinflation, des licenciements massifs et des restrictions bancaires drastiques, qui alimentent depuis plusieurs mois la grogne sociale.

Les autorités ont promis des réformes et initié mi-mai des négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) mais le processus reste au point mort, tandis que la communauté internationale se montre sceptique concernant la possibilité d'un changement.

En annonçant sa démission dans un communiqué, Hitti a déploré "l'absence d'une réelle volonté pour entreprendre une réforme structurelle et totale qui est nécessaire et qui est réclamée par notre société et par la communauté internationale".

Gare à la "faillite étatique"

Le diplomate de 67 ans, qui a fait carrière à la Ligue arabe et a été longtemps en poste à Paris, a aussi mis en garde contre le risque de "faillite étatique" au Liban.