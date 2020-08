Le patrimoine historique de Beyrouth en danger : "Notre ville n’est pas à vendre"

Héritier de l’une des plus grandes familles du pays, sa villa est connue pour être la plus belle de la capitale. Lustres traditionnels arrachés, peintures Renaissance perforées, mobilier napolitain du XIXe siècle en lambeaux, le souffle de l’explosion n’a rien épargné de cette riche demeure beyrouthine, symbole du goût et du raffinement à la libanaise. Pour restaurer, Roderick Sursock Cochrane envisage de créer une fondation pour recevoir des dons. Plusieurs millions d’euros seront nécessaires pour réparer les dommages.

"Ma maison a survécu à l’époque ottomane, au mandat français, aux deux guerres mondiales et à la guerre civile libanaise (1975-1990, ndlr). Et maintenant, avec cette explosion, elle a été soufflée en un instant. Tout est déchiqueté", déplore Roderick Sursock Cochrane, le propriétaire du palais Sursock situé à 500 mètres à vol d’oiseau du port.

D’après les estimations de l’Unesco, 640 bâtiments historiques ont été touchés par la catastrophe, dont 60 menacent de s’effondrer. Nombreux sont les propriétaires qui n’ont pas les moyens de restaurer et dont l’argent est bloqué dans les banques libanaises à cause de la crise économique.

"Aujourd’hui, j’ai reçu un appel d’un promoteur immobilier qui me demandait si je voulais vendre. J’ai remercié le type brutalement", raconte Fadlallah Dagher, propriétaire d’une maison ottomane endommagée du quartier de Gemmayzé et architecte-défenseur du patrimoine. A peine les traces de sang nettoyées et les débris enlevés, de nombreux sinistrés racontent avoir été contactés par des promoteurs véreux. Leur objectif est de racheter les bâtisses historiques afin de les raser et d’y construire des tours, jugées plus rentables.

Des pans entiers de l’histoire menacés

Les quartiers de Gemmayze et de Mar Mikhael, tous les deux très touchés par l’explosion, abritent parmi les derniers immeubles de l’époque ottomane encore debout de Beyrouth. "Notre ville n’est pas à vendre", s’insurge Mona el Hallak, architecte et activiste pour la préservation du patrimoine. Chercheuse à l’université américaine de Beyrouth, elle craint que des pans entiers de l’histoire de la ville disparaissent comme cela avait été le cas lors de la reconstruction après la guerre civile.

Sous la houlette de l’entreprise immobilière Solidere, fondée par l’ex-Premier ministre et milliardaire Rafiq Hariri, une large partie du centre-ville historique a été remplacée par des buildings de verre et d’acier ou des parkings. L’architecte s’alarme : "Les promoteurs ont toujours voulu mettre la main sur ces bâtiments et, désormais, ils les ont sur un plateau d’argent, car leurs habitants sont dévastés. Nous devons éviter à tout prix un nouveau Solidere sans quoi Beyrouth perdra son âme."