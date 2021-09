L’ONU prolonge sa mission politique en Afghanistan pour six mois

Le Conseil de sécurité de l’ONU a renouvelé vendredi pour six mois, jusqu’au 17 mars 2022, sa mission politique Manua déployée en Afghanistan, dans une résolution qui réclame aussi aux talibans un "gouvernement inclusif et représentatif" ainsi qu’une participation des femmes à la vie sociétale.

La résolution, adoptée à l’unanimité des 15 membres du Conseil, insiste aussi sur "l’importance de la mise en place d’un gouvernement inclusif et représentatif" et réclame en outre une "participation pleine, égale et significative des femmes, et du respect des droits humains, y compris pour les femmes, les enfants et les minorités".