L'Australie pourrait déménager son ambassade à Jérusalem

Après Washington, c'est au tour de Canberra d'envisager de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Un retournement de situation puisqu'en décembre dernier, quand les Etats-Unis ont annoncé le transfert de leur ambassade de Tel Aviv vers Jérusalem, le Premier Ministre australien avait dit ne pas être en faveur de ce mouvement. Même pas un plus tard, il semble avoir changé d'avis. Selon lui, ce déménagement ne remet pas en cause le principe de coexistence de deux Etats. "Je pense que l'orthodoxie au coeur de ce débat, qui dit que la question de la capitale est taboue, doit être contestée". "Nous sommes engagés envers une solution à deux Etats", Israël et un Etat palestinien, "mais franchement ça ne se passe très bien, peu de progrès ont été réalisés, et il ne faut pas continuer à faire la même chose et s'attendre à des résultats différents

Juste une éventualité

Une déclaration qui a de quoi étonner vu l'ampleur de la contestation palestinienne suite au déménagement de l'ambassade américaine. Pour rappel, le jour de l'inauguration de la nouvelle représentation, un véritable bain de sang s'est déroulé à Gaza. Et la réaction des palestiniens ne s'est pas fait attendre. Nabil Shaath, un membre de l'Autorité palestinienne déclare: "Ils prétendent qu'ils veulent faciliter le processus de paix. En réalité, ils détruisent les chances de ce prcoessus, ils s'élèvent contre le droit international et prouvent qu'ils ne soutiennent qu'une seule personne, Benjamin Netanyahu."

Aucune décision ferme

Le Premier Ministre australien n'a pas fâché que les Palestiniens. L'Indonésie, pays musulman le plus peuplé du monde , a menacé de suspendre un accord bilatéral s'il persistait. Ses déclarations ont aussi provoqué un tollé politique en Australie. Scott Morrisson s'est donc présenté devant le Parlement aujourd'hui et a expliqué qu'il "sonderait les vues" sur cette question. Aujourd'hui, seuls les américains et le Guatemala ont transféré leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem.