L'Arabie saoudite se prépare à un pèlerinage très réduit

La sécurité autour du pèlerinage à La Mecque - JT 19h30 - 09/08/2019 C'est un week-end important pour les musulmans du monde entier. On vient d'évoquer la fête du sacrifice qui sera célébrée dimanche. Mais dès ce vendredi, 2 millions et demi de fidèles ont entamé leur pèlerinage à la Mecque. Un sacré défi pour les forces de sécurité en Arabie Saoudite. Tout mouvement de foule incontrôlé peut être fatal. On se souvient qu'en 2015, 2.300 personnes étaient décédées lors d'une bousculade.