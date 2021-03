Israël : malgré la réouverture, la reprise de l’économie est trop lente pour certains, trop tard pour d’autres

En ce 20 mars, jour de Shabbat, ils sont des milliers d’Israéliens à déambuler au port de Tel-Aviv. Restaurants, cafés, bars sont pris d’assaut. Il y a foule aussi dans le petit marché couvert avec ses stands de fruits et légumes, fromages du monde entier ou jus de fruits gardés au frais dans la glace pilée. Et puis, il y a les files d’attente devant les boutiques de luxe ou les grandes enseignes de prêt à porter. Tous, jeunes ou plus âgés, ont le sentiment de renaître à la vie d’avant. A une différence près : la plupart portent un masque et pour déjeuner en salle, il faut obligatoirement présenter le fameux passeport vert : soit, sur papier, un certificat attestant que la personne a bien reçu les deux doses du vaccin Pfizer, soit une application sur téléphone portable avec code QR et téléchargée à partir du site du ministère de la santé.

Lente reprise

Voilà trois semaines que le gouvernement israélien, fort de la campagne de vaccination massive et de la baisse des courbes quotidiennes de contaminations et de malades graves hospitalisés, a décidé de rouvrir l’économie israélienne. Si les magasins sur rue, les marchés ouverts et les centres commerciaux sont ouverts à tous, vaccinés ou pas, à condition de respecter les mesures barrières : port du masque, distanciation sociale et gel hydroalcoolique, le passeport vert, lui, est indispensable pour accéder aux salles de théâtre, cinémas, concerts, clubs de sport, piscines, évènements culturels et sportifs en intérieur.

Pourtant, à Malkha, le grand centre commercial de Jérusalem, la reprise est lente. Alors qu’en cette période de l’année Pessah, la pâque juive est proche- il y a foule à tous les étages, aujourd’hui aucune bousculade.

►►► Lire aussi : Avec un taux de vaccination frôlant les 50%, Israël rouvre une partie de son économie malgré les contaminations toujours élevées

La plupart des commerçants n’en font pas mystère : il faudra encore quelques mois avant de retrouver le niveau des ventes d’avant la pandémie : "le temps que l’économie se refasse une santé et que les gens retrouvent un certain équilibre financier." "Pour l’instant, nous dit Moshe, vendeur chez Roberto, un magasin de confection pour homme, notre objectif est avant tout de garder la tête hors de l’eau". Risque de plusieurs faillites

Avec 90.000 faillites de PME en 2020, 15% des commerçants ont mis la clef sous la porte. Une situation particulièrement visible dans le centre-ville de la Jérusalem juive. Les boutiques ornées de la fameuse pancarte : "A louer" se comptent par dizaines.

Certaines ont rouvert mais pour leurs propriétaires, la situation est très précaire. Comme pour Claire, cette gérante d’une boutique de prêt-à-porter féminin. Fermée, pour cause de confinements à répétition, durant sept mois, elle n’a aujourd’hui qu’un seul espoir, avant de fermer définitivement : se débarrasser de son énorme stock d’invendus. A quelques centaines de mètres, c’est un coiffeur réputé qui a déménagé. Il ne pouvait plus payer le loyer de son salon.

Comme c’est bon de pouvoir sortir de chez soi et déguster ne serait-ce qu’un café en terrasse, en face de la mer

Malgré les 744.330 chômeurs – un peu moins qu’en janvier dernier — une reprise en pointillé la population israélienne veut croire au retour d’une vie quasi normale. Comme Shahar et Noam, deux jeunes femmes de 25 et 27 ans, attablées à une terrasse de café à Tel-Aviv : "Bien sûr, on sait qu’il faut rester prudent, que le virus est toujours là. Mais comme c’est bon de pouvoir sortir de chez soi et déguster ne serait-ce qu’un café en terrasse, en face de la mer. On en a rêvé pendant un an. Et aujourd’hui, c’est pour de vrai !".