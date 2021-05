Esplanade des mosquées ou Mont du Temple: ses principaux lieux symboliques pour les juifs et les musulmans

Les violences se poursuivent à Jérusalem, sur l'esplanade des mosquées. Depuis plusieurs jours, Palestiniens et forces de l'ordre israéliennes s'affrontent. Point de départ: des manifestations contre l'expulsion de familles palestiniennes présentes dans des quartiers annexés par Israël.

Les heurts se concentrent sur l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'Islam. L'esplanade des mosquées chez les francophones, le "Haram al-Charif" (Noble sanctuaire) chez les musulmans et qui se dit Mont du Temple chez les Juifs et "Temple Mount" en anglais. Un lieu, situé dans la partie Est de Jérusalem et convoité par les deux religions à plus d'un titre.

Pourquoi et quels sont les sites hautement symboliques et chargés d'histoire qu'on y retrouve? L'esplanade compte environ 200 monuments. Leur importance et leur charge mystique diffèrent.