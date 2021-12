Des "écoles secrètes" pour filles en Afghanistan : continuer à s’instruire malgré l’interdit taliban

C’est le nouveau rituel de Yasmine. Chaque après-midi, cette adolescente de 16 ans a rendez-vous dans une petite maison située au bout d’une allée bordée de deux murs en terre cuite. Une quinzaine de jeunes filles sont déjà là, leurs chaussures éparpillées sur le pas de la porte. Dans le salon, elles sont assises à même le sol, face au tableau blanc et à leur enseignante.​​​​

Mi-août, les talibans s’emparaient de la totalité de l’Afghanistan après vingt ans de guerre contre les États-Unis. Depuis, le groupe islamiste a suspendu l’enseignement secondaire pour les filles du pays. Mais la résistance s’organise et des écoles secrètes ont vu le jour dans des maisons privées.

Depuis le retour au pouvoir du mouvement islamiste, seuls les garçons peuvent étudier dans les écoles secondaires au prétexte que le nouveau gouvernement a besoin de temps pour mettre en place un "environnement sûr" propice à l’éducation des filles. C’était sans compter sur la ténacité de groupes d’adolescentes qui se sont rapidement organisées dans le plus grand secret pour continuer à s’instruire malgré l’interdit.

Maryam donne un cours de mathématique dans le salon de sa maison. © Adrien Vautier/Le Pictorium

"Chaque personne a de l’ambition, c’est pourquoi nous, les filles, sommes venues ici pour accomplir nos objectifs. Nous n’avons pas peur. Personne ne devrait avoir peur d’étudier", martèle Yasmine d’une petite voix.

Pour l’instant, les nouveaux maîtres du pays n’ont pas renoué avec toutes les pratiques misogynes de leur premier régime (1996-2001), durant lequel le port de la burqa était obligatoire et l’enseignement et le travail complètement interdit. Mais le retour des talibans reste une tragédie pour des millions d’Afghanes, en particulier cette jeunesse urbaine et éduquée.

"Pour être honnête, j’ai du mal à me projeter et imaginer un beau futur", déplore Zohra, 18 ans, vêtue d’une veste de costume jaune assortie à son foulard. "Nous avions pourtant beaucoup d’espoirs. Moi-même, je voulais aller à l’université et devenir docteure", raconte-t-elle.

De fausses promesses ?