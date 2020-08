Coronavirus au Liban : le bilan dépasse les 15.000 cas de coronavirus

Le Liban a dépassé la barre des 15.000 cas de Covid-19, selon un nouveau bilan du ministère de la Santé annoncé ce vendredi, alors que le pays a allégé les mesures de confinement sous la pression de certains secteurs économiques.

D’après le bilan quotidien du ministère, 676 nouveaux cas ont été recensés au cours des dernières 24 heures, dont deux décès. Au total, le pays compte 15.613 cas, dont 148 morts.

Les contaminations sont reparties en flèche après l’explosion du 4 août au port de Beyrouth, quand des centaines de blessés se sont précipitées dans des hôpitaux déjà bondés.

Depuis le 18 août, 5855 cas ont été recensés.

Les autorités ont imposé depuis le 21 août un nouveau confinement de deux semaines, partiellement respecté, assorti d’un couvre-feu entre 18h00 à 06h00 du matin, excluant les quartiers dévastés par l’explosion qui a fait plus de 180 morts.

Mais devant les protestations de plusieurs secteurs du secteur privé, ployant sous le poids de la crise économique, le gouvernement a allégé à partir de vendredi le couvre-feu, le ramenant à 22 heures locales (21h heure belge), et permit la réouverture des restaurants, cafés et salles de sport et centres commerciaux, entre autres.