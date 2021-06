Conflit israélo-palestinien : de nouvelles frappes dans la bande de Gaza

L'aviation israélienne a mené des nouvelles frappes dans la nuit de jeudi à vendredi contre des cibles du mouvement islamiste Hamas dans la bande de Gaza, selon l'armée et des témoins.



L'armée israélienne a indiqué que ses avions de combats avaient ciblé des positions du Hamas dans la bande de Gaza en représailles à des tirs de ballons incendiaires, plus tôt jeudi, et des journalistes de l'AFP dans ce territoire palestinien ont aussi fait état de déflagrations dans la nuit.