Avec un taux de vaccination frolant les 50%, Israël rouvre une partie de son économie malgré les contaminations toujours élevées

Israël est en effet la proie de fortes tensions entre les instances religieuses et politiques. Une partie minoritaire de la population de juifs ultraorthodoxes refuse de suivre les règles de confinement : rassemblements religieux, mariages, funérailles et écoles ouvertes deviennent de potentiels foyers de contaminations.

De violentes manifestations ont notamment eu lieu à Bnei Brak, ville à grande majorité orthodoxe et très densément peuplée. De nombreuses familles, comptant beaucoup d’enfants y vivent dans la promiscuité, ce qui rend difficile le respect strict du confinement. De nombreux observateurs dénoncent des discours extrémistes de certains rabbins, encourageant à ne pas respecter les règles sanitaires.

Depuis le début de l’épidémie, les communautés ultra-orthodoxes sont plus touchées par le virus que le reste de la population israélienne. Selon des chiffres datant de début février, près d’un quart des nouvelles contaminations a lieu parmi les ultra-orthodoxes, alors qu’ils représentent 12% de la population. Le taux de positivité est également plus élevé.

Si leur réticence à se faire vacciner est plus prononcée, globalement, ils sont une majorité à se faire vacciner. “72% des personnes habitant des secteurs haredim et âgées de 60 ans et plus ont été vaccinées, soit seulement 8% de moins que la moyenne nationale pour cette catégorie d’âge” précise le site “The Times of Israël”. Le journaliste relève d’importantes disparités régionales, "ce qui laisse suggérer que la culture locale – et plus précisément le soutien apporté par les rabbins à la vaccination – joue un rôle déterminant"