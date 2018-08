Afghanistan: au moins 20 morts dans un attentat visant une mosquée chiite

Un double attentat-suicide dans une mosquée chiite ce vendredi à l'heure de la prière a fait au moins vingt morts et 50 blessés dans une province reculée de l'est de l'Afghanistan, selon un bilan encore provisoire.

Les kamikazes ont fait irruption dans le bâtiment situé à Gardez, dans la province de Paktia, près de la frontière pakistanaise, et ont ouvert le feu sur les pèlerins avant de se faire exploser, selon les autorités. "Toutes les victimes sont des pèlerins qui étaient rassemblés pour la prière du vendredi au moment où ils ont été fauchés" a annoncé le chef de la police provinciale, le général Raz Mohammad Mandozai.

Opération de déblaiement

Selon le général, "il y avait deux kamikazes. Ils ont d'abord ouvert le feu sur la foule à l'intérieur de la mosquée chiite, avant de déclencher leur charge". De son côté, le porte-parole du gouverneur Abdullah Hasrat a annoncé dans un communiqué un total provisoire de "25 morts et 33 blessés" insistant sur le fait que "ce bilan n'est pas définitif". Selon lui l'attentat s'est produit en début de prière, peu après 13H30 (9H00 GMT). Il a confirmé la double explosion.

Le Dr Wilayat Khan Ahmadzai, responsable des services de santé de la province de Paktia, a évoqué "plus de 70 pèlerins morts et blessés (reçus) à l'hôpital civil de Gardez" alors que les opérations de secours et de déblaiement se poursuivent.