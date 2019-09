300.000 personnes disparues en Irak: "Il n'est jamais revenu"

En Irak, on estime qu’un million 300.000 personnes sont portées disparues. Le phénomène affecterait toutes les familles irakiennes, selon la Croix Rouge. Guerre, terrorisme, instabilités politiques, les causes de ces disparitions sont multiples et liées à l’histoire du pays. En effet, depuis les années 80, l’Irak n’a jamais connu de longues périodes de paix.

Ne pas tomber dans l’oubli

Samia Khasro, 72 ans, est sans nouvelle de 26 membres de sa famille. Cette ancienne députée vit un véritable calvaire depuis de longues années.

Elle a disposé dans son salon les photos des disparus et allume chaque jour une bougie pour se souvenir. "Jusqu’à aujourd’hui, je passe ma vie à attendre. Le jour où me montrera leurs restes, je pourrai enfin me dire qu’ils sont morts", explique l’Irakienne, très émue.

Son mari, Saadoune, ne sait pas ce qu’est devenu son frère, disparu depuis la fin des années 80. Leur famille, issue de la minorité des Kurdes chiites a longtemps été persécutée par le régime du dictateur Saddam Hussein.

En 1988, Saddam Hussein accuse les Kurdes du nord de l’Irak de collaboration avec le régime ennemi d’Iran. Il lance alors l’opération “Al Anfal” (butin de guerre), un génocide qui a entraîné la mort de plus de 800.000 Kurdes.

“Ce n’est pas moi qui ait dit à Dieu de me faire naître Kurde et chiite en Irak, alors pourquoi avons-nous été punis pour cela ?", se lamente Samia. Ce qu’elle craint par-dessus tout, c’est que l’histoire et les souffrances de sa famille tombent dans l’oubli. "Nous allons mourir, mais nos descendants ressentiront-ils la même urgence ?", s’interroge Mme Khasro.

Depuis la chute du régime de Saddam Hussein, Samia et son mari espéraient que la situation des familles de disparus deviendrait une priorité pour les autorités.

Or, selon elle, il n’en est rien. Elle assure que le budget alloué par l’Autorité des disparus est de “zéro dinar”.