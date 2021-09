Voici comment la Pologne menace la stabilité européenne par le biais de la justice

Mais encore, et c’est plus inquiétant, par les Cours constitutionnelles elles-mêmes.

C’est un nouveau chapitre dans le bras de fer entre les autorités polonaises et l’Union européenne : les juges de la Cour constitutionnelle polonaise doivent se prononcer pour dire qui du droit polonais ou du droit européen a le dernier mot. Or, le droit européen prime sur le droit national : c’est l’un des principes de la construction européenne. Un principe qui pourtant pourrait être remis en cause dans les toutes prochaines heures par la justice polonaise.

Le risque pour la stabilité européenne

Cette lézarde dans le socle juridique européen pourrait faire imploser le système, c’est ce qu’explique le commissaire européen à la justice Didier Reynders il y a quelques jours à Myriam Baele : "Le danger, c’est l’Union elle-même, parce que l’Union repose sur la confiance entre les Etats membres, les citoyens ou les entreprises des Etats membres et parce que l’on sait que c’est le même droit qui est appliqué partout, le droit européen. On sait qu'il s’impose par rapport aux droits nationaux, mais surtout que quand la cour de Justice s’exprime, elle est la seule compétente pour interpréter le droit européen. Et ses décisions doivent être mises en œuvre par les parlements, par les gouvernements mais aussi par les juges. Si nous n’avons pas ce mécanisme d’application partout du même droit avec la même interprétation par la cour de Justice, il n’y a plus vraiment d’Union. Ça ne sert à rien de voter des textes européens, d’appliquer des traités si chacun peut décider à la carte de ce qu’il respecte ou non."

►►► A lire aussi : Droits LGBTQI: L'Union Européenne entame des procédures d'infraction contre Hongrie et Pologne