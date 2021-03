Union européenne : "une haute diplomatie (très) majoritairement masculine"

"Le 'boy’s club' de Borrell domine la politique étrangère européenne".

C’est ce que titre ce lundi le média de politique européenne Politico.

Il relève une attribution des quelques fonctions les plus élevées de la diplomatie européenne à des hommes uniquement, à la façon d’un "boys club" autour du Haut Représentant Josep Borrell.

De façon plus générale, l’article décrit un service diplomatique européen encore (très) largement masculin, malgré son discours d’inclusion.

Un rapport du Parlement européen, rédigé par l’Eurodéputée du groupe des verts Hannah Neumann, chiffre ce déséquilibre.

Elle nous en donne les grandes lignes.

25% de femmes à peine aux postes clefs

Le "Service européen pour l’Action extérieure" (SEAE), c’est le service diplomatique de l’Union européenne. Il regroupe à la fois des fonctionnaires européens et des diplomates issus des Etats membres, en fonction à Bruxelles ou à l’étranger pour y représenter l’Union.

Dans les rangs du SEAE, il y a une parité hommes/femmes. Mais si on y regarde de plus près, dit Hannah Neumann, le tableau est moins rose.

"A un niveau de leadership 'moyen' et 'élevé', on descend à environ 25% de femmes. Ce qui est inacceptable en 2021" expose l’Eurodéputée. "Et aux fonctions les plus élevées, pour le moment il n’y a que des hommes".

Au sommet de la diplomatie européenne, il y avait une femme sous la législature précédente, Federica Mogherini. Un homme a pris la relève, Josep Borrell. Et son équipe rapprochée, Secrétaire général et Secrétaires généraux adjoints, est masculine.

"Une question de volonté politique"

Sur le site du SEAE, une vidéo.

Elle présente, façon promo, des femmes qui travaillent dans la diplomatie européenne. Avec en message final, ces mots de l’ambassadrice de l’UE en Argentine : "La seule limite qui existe est celle que vous vous mettez à vous-même".

Hannah Neumann estime pourtant qu’il y a bel et bien des limites structurelles à l’augmentation du nombre de femmes dans la diplomatie européenne. Et que pour les lever, il faut davantage de volonté politique.

"Nous avons connu tellement de 'plans d’actions' et de 'stratégies'… Et ce ne sont pas les connaissances qui manquent aujourd’hui sur les manières d’améliorer l’équilibre. Donc, si malgré tout ça il n’y a pas de changement, je pense que la raison fondamentale est un manque de volonté politique. Et j’espère que sous le nouveau Secrétaire général, cela va changer" commente Hannah Neumann.

Revoir les critères d’attribution de hautes fonctions

De nombreux facteurs pèsent sur l’équilibre des genres et sur la diversité au sein de la diplomatie européenne. L’Eurodéputée épingle l’un d’eux : les modes de sélection pour les postes clefs de la politique extérieure de l’Union. Que pèse le fait d’être une femme ou d’être issu de la diversité, dans ces processus de sélection ?, s’interroge l’autrice du rapport parlementaire.

Lors de sélections pour de hautes fonctions, certains critères peuvent représenter une barrière.

"Dans les descriptifs de fonctions, il peut être demandé d’afficher 12 ou 15 ans d’expérience de haut niveau comme qualification." relève l’Eurodéputée. Une expérience prolongée difficile à afficher si l’on a interrompu sa carrière pour des enfants, mais pas seulement :

"Imaginez que vous deviez présenter une expérience de 12 ans pour postuler à une fonction élevée. On sait qu’il y a une quinzaine d’années, il n’y avait que 5 ou 10% de femmes qui accédaient à un poste de ce niveau. Cela signifie donc que ces critères de sélection actuels s’appuient sur un mécanisme discriminatoire de l’époque, et le répètent encore et encore. Je pense qu’il faut repenser ces critères de sélection, qu’ils puissent être utilisés pour atténuer et non renforcer les discriminations."

Les Etats membres peuvent balayer devant leurs portes

Parmi le personnel du SEAE, il y a de nombreux diplomates des Etats membres, dont la nomination est du ressort des autorités nationales et non européennes.

"Une partie du problème est effectivement entre les mains des Etats membres. Et il est intéressant de voir comme la part de femmes a augmenté dans certains Etats. Les Scandinaves, qui en ont fait une priorité, ont 50% de femmes à tous niveaux alors qu’en Belgique par exemple, où cela ne semble pas encore être prioritaire, il n’y a que 10% de femmes ambassadrices."

Le chemin vers la parité doit donc être effectué au niveau national pour ces postes-là, mais l’Eurodéputée relève que l’Union peut peser.

"Rappelez-vous, Ursula von der Leyen, la Présidente de la Commission, avait demandé aux Etats membres de proposer au moins une femme comme Commissaire. Et cela a fonctionné : on a maintenant une Commission à quasi-parité. Je pense que le SEAE devrait faire la même chose. Pour désigner les chefs de délégations, qui sont comme des ambassadeurs et viennent des Etats membres, dire aux Etats d’envoyer au moins une candidature de femme."

Prêcher les droits des femmes… Entre hommes

Parmi toutes les institutions, agences, organismes européens qui doivent encore atteindre la parité, s’il y en a bien un service où cela a de l’importance, c’est celui de la diplomatie européenne, estime l’Eurodéputée.

"Comment pourrions-nous aller dans des Etats comme, disons, l’Arabie saoudite, pour prôner une meilleure participation des femmes, si celui qui dirige la délégation est un homme, son substitut aussi, et toute la délégation venant de Bruxelles également ? Quelle image renvoyons-nous ?"

Son rapport parlementaire sur l’équilibre hommes/femmes dans les services diplomatiques européens date de novembre. Il a précédé l’adoption d’un "Gender action plan", un plan d’action de la Commission et du Haut représentant aux affaires étrangères, à la fois pour guider les politiques menées par l’Union et améliorer ses structures.

L’autrice du rapport conclut : "J’espère que l’action va enfin suivre les paroles, que ce plan va être appliqué, pas seulement dans nos politiques extérieures, mais aussi en interne, dans nos structures et nos pratiques."

Et au milieu de ce chantier, Hannah Neumann salue ceux et celles qui font bouger les lignes. "Je suis optimiste parce que je vois que la coalition d’hommes et de femmes qui veulent changer les choses grandit rapidement".