Une "honte" : la présidente de la Commission européenne condamne fermement la loi hongroise sur l'homosexualité

Quand la loi sera promulguée, il ne sera par exemple plus possible de placarder des publicités qui montrent un couple d’homosexuels ou de lesbiennes ou de regarder une série ou un film qui comportent ce genre de scène. Exit des chefs-d’œuvre comme le film d’Ang Lee, Brokeback Moutain. Selon plusieurs ONG, la nouvelle législation va conduire à interdire des séries ou des livres dans lesquels l’homosexualité est simplement évoquée… comme la série Friends.

Pour Ursula von der Leyen, le texte "va à l’encontre des valeurs fondamentales de l’Union européenne" et la Commission est "préoccupée". La Commission réagit ainsi à la loi hongroise mais aussi à l’appel lancé par 14 Etats membres l’appelant à réagir. Parmi ces pays, la Belgique, le Luxembourg et les Pays Bas ont joué les fers de lance.

Parmi ces témoignages, certains évoquent l’incompréhension, la colère, la détermination, comme celui de Molnar Aron : "Je fais de mon mieux pour pouvoir aller dans un pays plus libre et plus ouvert où [la communauté homosexuelle] n’est pas une communauté spéciale. Nous considérons que les membres d’une nation sont tous des citoyens. Je n’accepterai jamais cette exclusion". Molnar Aron poursuit : " […] Nous ne vous laisserons pas faire. Nous nous battrons".

Cette loi est un exemple de plus de la direction que Viktor Orban donne à la Hongrie. Elle rappelle la loi russe de 2013 sur la "propagande russe auprès des mineurs" qui s’est traduite, de facto, par une discrimination envers les homosexuels et, au-delà, de toute la communauté LGBTQI +, d’autant que le texte est très ambigu.

La présidente de la Commission européenne va demander aux commissaires responsables "d’écrire une lettre aux autorités hongroises exprimant nos préoccupations légales, avant que la loi n’entre en vigueur". Jusqu’ici, elle s’était bornée à dire qu’elle devait examiner le texte pour voir s’il y a ou non risque de violation du droit européen. "Je crois fortement en une Union européenne où l’on peut être qui on veut, où on est libre d’aimer qui on veut, et embrasse la diversité", a conclu Ursula von der Leyen, en marge d’une conférence de presse portant sur le plan de relance belge.