Spirou (se) fait le Mur

Flix avait 13 ans quand le Mur est tombé. Il se souvient qu’il s’agissait presque d’un événement "comme un autre" dans sa famille et ce n’est que bien plus tard, lorsqu’il s’installera à Berlin, qu’il se rendra compte que sa mère était originaire de la partie Est de la ville. Sa famille avait dû quitter Berlin parce qu’elle aidait les Allemands de l’Est à rejoindre l’Ouest. C’est dire si ce projet de Spirou à Berlin lui tenait à cœur.

En grand lecteur de BD, Flix a aimé associer le personnage de Spirou l’humaniste à cette époque de l’histoire allemande où tout était possible. Le tout à travers une histoire drôle et folle où l’on retrouve Spirou, Fantasio, Zantafio, Spip et l’incomparable comte de Champignac.

Des symboles forts dans la BD Spirou à Berlin

Africa Gordillo a interviewé l’historien et sociologue Guillaume Mouralis, chercheur au CNRS et membre du Centre Marc Bloch à Berlin à Propos de Spirou à Berlin. Guillaume Mouralis coordonne le projet scientifique et théâtral " Utopia ‘89 " sur la grande manifestation du 4 novembre 1989 à Berlin-Est. Le projet articule conférence (" La rue est la tribune du peuple ", Berlin, 29-31 octobre), exposition et pièce de théâtre (" Utopia ’89 / nous sommes le peuple "). Cette pièce, écrite et mise en scène par Frédéric Barriera, se joue jusqu’au 9 novembre au théâtre de l’Epée de Bois à Paris, puis à Berlin du 22 au 24 novembre au Theaterhaus Mitte et les 6 et 9 décembre au Pfefferberg Theater.