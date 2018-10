Sommet européen: tout ça pour... se donner encore un peu de temps

On l'avait dit, de gros dossiers attendaient les Européens lors de cette rencontre hier soir et ce matin. Le Brexit d'abord. C’était en théorie le sommet de la dernière chance. Au final les européens et les Britanniques n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur la frontière irlandaise, mais l’atmosphère était détendue. Le négociateur européen Michel Barnier a reçu quelques semaines supplémentaires pour tenter de décrocher un accord, idéalement d’ici Noel au plus tard

La migration et la réforme de la zone euro

La migration a donné lieu à un long débat, "civilisé" parait-il. Loin, manifestement, des tensions de l’été dernier entre l’Italie et ses partenaires. En soi c’est positif, mais sur le fonds les dossiers, la réforme de la politique européenne d’asile, les 28 n'ont pas progressé aujourd’hui. Même l’Italie repart avec un petit sursis. Son projet de budget 2019 est largement hors des clous européens. Et pourtant la Commission ne l’a pas encore recalée, mais en réalité ce sommet n’était pas l’endroit idéal pour ça. L’exécutif européen demande d’abord à Rome des clarifications. Il n'est pas sûr du tout que le gouvernement italien en profitera pour revoir sa copie. Donc ce sommet était plus détendu que prévu, oui, mais la détente risque fort d'être éphémère.