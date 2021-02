Sommet européen : sous pression des nouveaux variants du Covid, le défi de parler d’une seule voix

Regardez comme le Covid-19 divise la société belge et ses représentants politiques.

Relâcher ou pas les restrictions ? Permettre ou pas de voyager davantage ? Des tensions semblables tiraillent chacun des 27 états de l’Union européenne. Et pourtant ils doivent non seulement se fixer un cap national, mais aussi coordonner ces politiques au niveau européen.

C’est une gageure depuis les premiers jours de la crise. Ce sera le cas, plus que jamais, ce jeudi au sommet européen virtuel.

Permettre la libre circulation des personnes, pas des variants

C’est la 10ème fois que les 27 chefs d’Etats et de gouvernements européens se " réunissent ", face à face ou en virtuel, en une année de pandémie. Mais la pression n’a peut-être jamais été si forte. Les nouveaux variants du Covid-19 invitent la prudence, sans tarder. Or la fatigue de la population et l’asphyxie de nombreux secteurs dont celui du tourisme invitent aux réouvertures, sans tarder.

Le Covid-19 sera le premier sujet abordé par la tablée virtuelle, ce jeudi après-midi peu après 15 heures.

Seront abordées les restrictions aux frontières qu’ont adoptées dix pays de l’UE, inquiets face aux variants du Coronavirus.

La Commission européenne a sommé six de ces Etats à s’expliquer, dont la Belgique qui interdit tout voyage non essentiel mais aussi l’Allemagne.