Sommet européen : face au variant Omicron, comment se coordonner à 27 Etats ?

Depuis un an et demi cette image est devenue rare : les 27 chefs d’Etats et de gouvernements de l’Union européenne présents physiquement autour de la même table ronde. Les sommets en présentiel comme celui de ces jeudi et vendredi se font rares depuis l’arrivée du Covid.

Pourtant ces sommets permettent de négocier bien plus intensivement et efficacement qu’à distance les priorités européennes.

Parmi les urgences du moment à négocier à 27, il y a précisément le Covid et son variant Omicron.

En ordre dispersé avant les grands mouvements de Noël

Omicron s’est invité cette année entre la bûche et le sapin. La période de Noël est une période de grande mobilité à l’intérieur de l’Union, de réunions familiales, des déplacements qui s’intensifieront dès ce vendredi.

Or l’apparition du variant Omicron du Covid-19 et les inconnues qui l’entourent encore ont poussé certains États européens à prendre de nouvelles mesures de précautions : des mesures qui ont été prises en ordre dispersé. L’Italie, le Portugal, la Grèce et l’Irlande imposent un test PCR à ceux qui veulent mettre les pieds sur leurs territoires, qu’ils soient vaccinés ou pas.

Cela implique qu’un ressortissant européen, même vacciné et dans certains cas même guéri récemment du Covid, doive à nouveau s’y exposer aux tests PCR : de facto, l’intérêt du pass sanitaire laborieusement mis en place par l’Europe est donc significativement réduit dans ces Etats membres.

Le pass sanitaire en discussion

Fin novembre, la Commission européenne avait pourtant proposé un même positionnement des 27 Etats : elle proposait que le voyageur européen qui détient le pass sanitaire européen (donc testé négatif après PCR ou bien guéri ou bien vacciné) ne connaisse pas d’autres obstacles à ses déplacements à l’intérieur de l’UE, avec un bémol pour les voyages vers et depuis les zones "rouge foncé", déconseillés. La Commission insistait sur la nécessité de veiller à maintenir la libre circulation des personnes et des biens au sein de l’Union.

Ces propositions ont été transmises aux États membres et sont toujours sur la table aujourd’hui alors que certains Etats ont donc déjà avancé seuls avec des précautions supplémentaires. L’arrivée sur le continent européen du variant Omicron a bousculé les discussions et a compliqué l’obtention d’un consensus.

Se coordonner au niveau européen, même si c’est urgent et nécessaire, sera une nouvelle fois difficile ce jeudi puisqu’il reste de nombreuses inconnues au sujet de ce variant Omicron et puisque les politiques de santé et la gestion des frontières nationales restent avant tout une compétence des Etats.