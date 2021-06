Sommet européen à Bruxelles : la politique migratoire et la loi hongroise sur la promotion de l’homosexualité divisent les 27

Les 27 chefs d’Etat et de gouvernements se réunissent en sommet ces jeudi et vendredi à Bruxelles pour discuter notamment des relations difficiles que l’Union européenne entretient avec la Russie et la Turquie et d’un sujet qui divise, la politique migratoire européenne. La loi hongroise sur l’homosexualité qualifiée de "honte" par Ursula von der Leyen et décriée par les organisations de défense des droits humains s’invitera dans les discussions.

Quand un sujet fâche, il vaut mieux l’aborder petit bout par petit bout et, si possible, en commençant par ce qui divise le moins. Le débat au programme ce jeudi sera mû par ce principe. Les 27 vont en effet se concentrer sur les relations qu’ils entretiennent avec les pays tiers d’où viennent ou d’où transitent ces migrants. L’objectif est de débloquer la discussion. Le gros morceau, celui de la réforme de la politique d’asile, sera pour plus tard.