Salaire minimum en Europe : ça bouge, mais les disparités persistent

Le Portugal a décidé de booster le pouvoir d'achat de ses citoyens. Ce jeudi, le gouvernement portugais a approuvé une augmentation du salaire minimum. Aujourd'hui de 677 € brut par mois, il passera à 700 € en 2019.

D'autres pays européens se sont engagés dans cette voie. La France annonce une hausse de 100 euros du SMIC dès janvier. En Espagne, le salaire minimum sera revalorisé de 22%. Augmentation prévue également en Slovaquie et en Allemagne.

Le grand écart

Les choses bougent donc, mais les disparités restent énormes au sein de l’Union européenne. On peut même parler de grand écart. Selon Eurostat, le salaire minimum le plus élevé (1999 € au Luxembourg) est en effet 8 fois supérieur au SMIC le plus bas (261 € mensuels brut en Bulgarie).

Trois groupes

On peut diviser les pays européens en trois groupes. Un premier, où le salaire minimum ne dépasse pas 500 €. On y retrouve des pays de l'ancien bloc soviétique (Estonie, Slovaquie, République tchèque, Croatie, Lettonie, Hongrie, Roumanie, Lituanie, Bulgarie).

Le deuxième groupe comprend les pays où le salaire minimum varie entre 500 et 1000 €, des pays essentiellement situés dans le sud de l'Europe (Espagne, Slovénie, Malte, Grèce, Portugal, Pologne).

Dans le troisième groupe, qui regroupe une bonne partie des pays fondateurs de l’Europe, le salaire dépasse les 1000 €. Avec ses 1563 € mensuels, la Belgique arrive en 4e position, derrière le Luxembourg, l’Irlande et les Pays-Bas.

Comparaison en pouvoir d’achat

Mais ces différences ne tiennent pas compte du coût de la vie, qui lui aussi varie énormément au sein de l’Union européenne. Eurostat a donc comparé le salaire minimum brut en tenant compte des écarts de prix. Après correction, on obtient un classement similaire (le champion reste le Luxembourg, et la Bulgarie est toujours la lanterne rouge), mais les écarts se resserrent. Avec 546, au lieu de 261 €, le SMIC bulgare n'est plus que 3 fois inférieur au luxembourgeois.

Fait intéressant, dans ce nouveau classement, la Belgique devient 2e, et talonne le Luxembourg.

Le salaire minimum n’existe pas partout

Six Etats membres (Danemark, Italie, Chypre, Autriche, Finlande et Suède) n'ont pas de salaire minimum. Dans ces pays, on préfère négocier les minima de salaires au cas par cas, c’est-à-dire, selon les branches ou les professions.