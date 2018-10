Royaume-Uni et Italie: les deux pays qui rendent le sommet européen particulièrement compliqué

Commençons par le Royaume-Uni. Ce sommet devait être le moment de vérité pour le Brexit. Le weekend dernier, on croyait un accord à porter de main. Mais les négociations ont une nouvelle fois buté sur la question de la frontière entre les deux Irlande. Il faut donc s'attendre à une soirée tendue entre les Européens et la première ministre britannique, Theresa May.

Si on veut rester positif, on retiendra que tout le monde se dit déterminés à trouver un accord. Mais pour les Européens, ce sont les Britanniques qui ont fait échouer les discussions dimanche dernier. Ce serait donc à Theresa May de faire une contre-proposition ce soir. La première ministre doit prendre la parole devant ses partenaires européens à 19h.

Mais les Européens avertissent : ils ne lâcheront pas l’Irlande. Comme le dit une source européenne, les Britanniques doivent comprendre qu’après le Brexit, le Royaume-Uni n’aura jamais la même importance que l’Irlande.

La probabilité d'une avancée sur le Brexit est plutôt faible

Les Européens vont sans doute se montrer ouverts et disposés à poursuivre les négociations ; ils pourraient accorder un peu de temps supplémentaires, quelques semaines de plus à Michel Barnier, le négociateur en chef du Brexit côté européen pour essayer d’atterrir. Et pour saluer la volonté de Theresa May de continuer à discuter, les 27 pourraient même confirmer la tenue d’un sommet extraordinaire sur le Brexit à la mi-novembre, on parle du 17. Un sommet qui devrait permettre de conclure l’accord de sortie du Royaume-Uni. Et si les négociations venaient à échouer, les 27 profiteraient de l’occasion pour se préparer au scénario d’un "no deal".

Un prochain sommet de la dernière chance avant la date fatidique

Un haut diplomate européen disait ce matin qu’on arrivait au point de non-retour qui se situerait quelque part entre novembre et décembre. Car après, il ne faut pas oublier qu’un éventuel accord devrait être ratifié par le parlement européen et le parlement britannique, une double ratification qui prendra minimum 3 mois ; ce qui nous amène au 30 mars 2019, date fatidique à laquelle le Royaume-Uni quittera officiellement l’Union Européenne.

Et puis il y a l'Italie aussi

Il n’y a pas que le Royaume-Uni qui va rendre ce sommet compliqué. Un deuxième Etat membre devrait s’illustrer à cause de son projet de budget pour 2019 fait beaucoup parler de lui. Le président du conseil italien, Giuseppe Conte devrait en effet expliquer demain, lors de la deuxième journée de ce sommet, les motivations de son gouvernement alliant populistes et extrême droite. Ce projet de budget 2019 prévoit une forte hausse des dépenses publiques ce qui pourrait creuser encore la dette abyssale du pays.

Dans les prochains jours, on devrait savoir si la Commission européenne accepte ou rejette le budget italien. Mais Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, va vraisemblablement mettre ce dossier sur la table dès demain. Et s’il ne le fait pas, a averti un diplomate européen, les marchés financiers s’en chargeront. L’absence de réaction des dirigeants européens pourrait amener les agences de notation à dégrader la note de l’Italie et provoquer de nouvelles turbulences dans la zone euro.

L’Italie qui provoque aussi des tensions dans le dossier migration. Les Européens voudraient savoir si les Italiens veulent vraiment participer à la recherche de solution ou s’ils utilisent le dossier migratoire à des fins purement politiques. Même si, il faut le rappeler, l’Italie n’est pas le seul Etat membre a bloqué une série de réformes de la politique migratoire européenne. Et ce n’est pas lors de ce sommet qu’on assistera à des avancées.