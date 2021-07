Royaume-Uni : des milliers de citoyens européens de plus 65 ans ont-ils perdu des droits ?

Le Brexit a mis fin à la libre circulation des personnes entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Mais un accord a permis aux citoyens de l’Union européenne résidant depuis longtemps au Royaume-Uni (et inversement) de continuer à y vivre et y travailler, de maintenir leurs accès aux systèmes de santé, à un compte en banque, à un logement, moyennant certaines démarches administratives.

Les citoyens européens au Royaume-Uni devaient introduire une demande de "settlement" avant le 30 juin dernier, en fournissant les preuves de leur séjour de longue durée sur le territoire britannique : ils peuvent rester au Royaume-Uni quand ils y ont vécu 5 ans de façon ininterrompue, pour autant que ce séjour ait commencé avant le 31 décembre 2020.

Aujourd’hui, le gouvernement britannique se félicite d’avoir honoré ses engagements : plus de 6 millions de citoyens de l’Union ont accompli cette démarche administrative dans les temps, c’est beaucoup plus qu’anticipé.

L’administration britannique a pu traiter le dossier de 5,446 millions d’entre eux : ils ont reçu à 52% une admission, et à 43% une pré-admission. Seules 4% des demandes n’ont pas abouti : refusées, incomplètes ou retirées. 550.000 candidatures sont en cours d’examen.

Mais un rapport de la Chambre des Lords, le 23 juillet, modère cet enthousiasme.

Où sont les seniors ?

La Commission de la Chambre des Lords en charge des affaires européennes alerte le gouvernement britannique sur une brèche : parmi ces 5,4 millions d’Européens qui ont régularisé leur séjour dans les temps, seuls 2% ont plus de 65 ans.

Ce faible pourcentage laisse entrevoir que des milliers de seniors ont dû manquer l’échéance et pourraient se retrouver aujourd’hui dénués de certains droits : depuis le 30 juin, ils peuvent se voir refuser l’ouverture d’un compte en banque, un emploi, la location d’un appartement, l’accès à certains soins dont ils disposaient auparavant. Ils s’exposent même théoriquement à une menace d’expulsion, même s’il est prévu que les services d’immigration donnent un délai de 28 jours pour introduire une candidature avant d’imposer de quitter le territoire.

"Nous sommes préoccupés par la faible proportion de citoyens de l’Union européenne plus âgés, qui sont plus vulnérables à l’exclusion numérique" mentionne le rapport parlementaire, "les plus de 65 ans représentent à peine 2% des candidatures au 'settlement scheme'" (NLDR : alors qu’ils représentent, à titre indicatif, 18% de la population au Royaume-Uni).

"Nous appelons le gouvernement à expliquer s’il partage cette préoccupation et dans ce cas, quelles mesures il compte prendre pour s’assurer que les plus de 65 ans seront soutenus pour poser des candidatures tardives" écrit encore la Chambre des Lords.

Un nombre impossible à estimer

Combien sont-ils exactement à n’avoir pas remis de dossier dans les temps ?

Impossible à savoir, déplore Monique Hawkins, de l’Association "The 3 Million", qui défend les droits des citoyens de l’Union au Royaume-Uni depuis les premières heures du Brexit.

Le nombre de citoyens de l’Union sur le territoire britannique est inconnu et donc également le nombre de seniors puisque, dit-elle, "le Royaume-Uni n’a jamais requis l’enregistrement des Citoyens UE sur son territoire, il n’y a pas de système d’enregistrement comme celui de la Belgique, des Pays-Bas ou d’autres Etats de l’Union."

Les autorités britanniques ont avancé une estimation mais elle se révèle aujourd’hui peu fiable, largement sous-estimée. Elle estimait entre 3,5 millions et 4,1 millions le nombre de ressortissants de l’Union au Royaume-Uni, or plus de 2 millions de dossiers supplémentaires ont été introduits à ce jour.

Une population aussi large doit impliquer une vigilance accrue, insiste le rapport parlementaire : "La population de résidents de l’Union européenne au Royaume-Uni est tellement large que même une participation élevée peut laisser de nombreux citoyens de l’UE sans droits".

Le rapport évoque l’impact préoccupant qu’aurait un retard de candidature de 1% à peine de cette population : cela signifierait 60.000 personnes en difficultés potentielles.

Les raisons des retards

Cette commission parlementaire épingle plusieurs catégories de population dites "vulnérables", qui ont pu rater l’échéance et à qui il faudrait permettre une mise en ordre sans conséquences négatives.

Il y a ceux qui résident depuis très longtemps au Royaume-Uni, qui disposaient d’un statut de résident permanent et n’ont pas intégré qu’ils étaient concernés par ces démarches nouvelles : ceux qui ont posé bagage au Royaume-Uni après la guerre par exemple ou des Italiens venus il y a des décennies travailler au Royaume-Uni, à présent pensionnés.

Il y a aussi ceux qui n’ont pas pu réunir de preuves de leur séjour de longue durée sur le territoire, par manque de documents ou par difficulté à manier les outils numériques. Les services d’aide qui auraient pu les accompagner dans ces démarches ont en outre réduit leur accueil durant des mois à cause du Covid-19.

Et il y a ceux qui ont une autonomie réduite comme les enfants par exemple, dépendants des adultes pour ces démarches, ou ceux qui sont en marge de l’information, comme les personnes sans-abri.

"Il faut protéger ceux qui ont raté l’échéance"

Le gouvernement britannique, interpellé par plusieurs associations, a refusé de reporter l’échéance du 30 juin dernier, puisque les ressortissants de l’Union avaient disposé d’une longue période pour introduire leurs demandes. Mais il permet des candidatures tardives, pour autant que les candidats puissent justifier leurs retards par des "motifs raisonnables".

La Chambre des Lords estime que cette dérogation ne suffit pas. Et elle émet une série de recommandations pour le gouvernement britannique.

Il faut, écrivent les parlementaires, définir légalement de façon claire et large ces "motifs raisonnables". Et il faut protéger les populations vulnérables d’une perte de droits dommageable en attendant le dépôt et l’issue de leur candidature tardive.

Aujourd’hui, tant qu’ils n’ont pas introduit de demande, ces citoyens de l’Union n’ont plus accès aux soins gratuits non urgents qui leur étaient auparavant proposés par le système de santé britannique. Et ils devront attendre des semaines ou des mois jusqu’à l’issue de leurs dossiers, pour retrouver un statut juridique qui leur ouvre le droit de louer un bien, de travailler.

"Le gouvernement assure qu’il adoptera une approche "généreuse" pour les candidatures tardives, mais ce n’est pas encore confirmé par des garde-fous juridiques" relève le rapport.

"Une personne qui présente une demande tardive pourrait se retrouver dans un vide juridique en attendant une décision du ministère de l’Intérieur, potentiellement pendant des mois. […] Nous appelons le gouvernement à indiquer comment il entend résoudre cette insécurité juridique des personnes vulnérables".

Le rapport parlementaire demande aussi un financement à long terme des services d’aide pour les retardataires, ainsi que des statistiques pour suivre l’évolution de ces candidatures au moins jusqu’en juin 2026.

L’ombre de Windrush

La fragilité juridique qui se profile pour ces habitants de plus de 65 ans, parfois enracinés depuis des décennies au Royaume-Uni, réveille les (mauvais) souvenirs d’un scandale récent qui a ébranlé le Royaume-Uni : celui de l’affaire Windrush.

Il y a 3 ans, des milliers de retraités originaires des Caraïbes, arrivés légalement entre 1947 et 1971 pour travailler au Royaume-Uni, se sont trouvés dans l'impossibilité de décrocher des documents de séjour valides et se sont vu retirer leurs droits après des décennies, perdre leur accès au système de santé, parfois maison et travail, et 83 d’entre eux ont été expulsés du territoire.

Cela avait fait scandale et entrainé la démission de la ministre de l’intérieur, Amber Rudd, et les excuses du gouvernement britannique alors mené par Theresa May.

L’association "The 3 Million" estime que la situation aujourd’hui pourrait avoir des retombées similaires.

"Nous craignons un "nouveau Windrush" commente Monique Hawkins, pour l’association "The 3 Million", "parce que des problèmes mettront des années à faire surface. Imaginez par exemple le cas d’un enfant qui aujourd’hui n’a plus de statut légal, parce que les démarches n’ont pas été faites pour lui, mais qui ne s’en rendra compte que dans 10 ans, au moment où il se fera refuser un travail ou un logement. A ce moment-là, il sera difficile de prouver un "motif raisonnable" de candidature aussi tardive. Et cela pourrait lui valoir des conséquences sociales désastreuses, le temps qu’il se batte pour retrouver un statut juridique que l’accord sur le Brexit garantissait pourtant".