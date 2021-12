Royaume-Uni : de nouvelles restrictions sanitaires pour faire face au variant Omicron

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé mercredi de nouvelles restrictions pour lutter contre le variant Omicron du coronavirus, alors même qu'il affronte une tempête politique liée à une fête de Noël organisée l'an dernier à Downing Street en violation des règles anti-Covid.

"Il devient de plus en plus clair qu'Omicron se propage beaucoup plus rapidement que le variant Delta précédent", avec 568 cas identifiés à ce jour au Royaume-Uni, et un chiffre réel "certainement beaucoup plus élevé", a déclaré Boris Johnson lors d'une conférence de presse.

Précisant que le nombre de cas dus à Omicron semblait doubler tous les deux à trois jours dans le pays, et sans préjuger de la sévérité des symptômes provoqués par le variant, le dirigeant a souligné que "cette croissance exponentielle pourrait mener à une forte hausse des hospitalisations et donc, malheureusement, des morts".

"C'est pourquoi passer au plan B" de restrictions en Angleterre est "la chose proportionnée et raisonnable à faire", le temps d'accélérer la campagne de rappel vaccinal, a-t-il ajouté. "C'est le meilleur moyen d'assurer que nous ayons tous un Noël le plus normal possible".

Dès lundi, les employés devront de nouveau télétravailler "si c'est possible".

Le passeport vaccinal, contesté par certains députés de la majorité conservatrice, est introduit pour la première fois en Angleterre. Il était déjà en vigueur dans les autres nations du pays, qui définissent chacune leur propre réponse à la crise sanitaire.

Dès mercredi prochain, il faudra montrer un test négatif ou avoir reçu deux doses de vaccin pour aller en discothèque ou dans un lieu de grand rassemblement (tous les lieux de plus de 10.000 personnes, et de moindre capacité quand les personnes sont debout).