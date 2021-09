Royaume-Uni : Boris Johnson "indigné" par les traversées illégales de la Manche organisées par des passeurs

Le gouvernement britannique veut rendre ces périlleuses traversées impraticables et fait pression de longue date pour que la France accentue ses efforts pour les empêcher. Mais des flux records ont été observés ces derniers mois, avec une nouvelle vague ces derniers jours en raison du beau temps qui facilite les traversées.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a fait part mercredi de son "indignation" et de sa "frustration" face à l’activité "criminelle" des passeurs qui organisent les traversées illégales de la Manche, renvoyant la responsabilité à la France avant une rencontre franco-britannique.

La ministre de l’Intérieur Priti Patel doit recevoir son homologue français Gérald Darmanin mercredi en marge d’une réunion internationale à Londres. Lors d’une précédente rencontre fin juillet, Londres s’était engagé à payer à la France plus de 60 millions d’euros en 2021-2022 pour financer le renforcement de la présence des forces de l’ordre françaises sur les côtes.

►►► À lire : Le parquet britannique ne poursuivra plus les migrants qui traversent la Manche

Mais selon plusieurs médias britanniques, Priti Patel a menacé en début de semaine devant des députés de ne pas verser ces fonds promis faute de progrès côté français. "La France déploie […] des moyens considérables, et en augmentation constante, pour empêcher les traversées vers le Royaume-Uni, qu’elles passent par voie terrestre ou maritime", a souligné l’entourage du ministère de l’Intérieur français à l’AFP, indiquant avoir empêché plus d’une traversée sur deux depuis le début de l’année, soit celle de plus de 10.000 migrants. Les financements britanniques constituent "une juste contribution à cet effort, qui repose principalement sur les forces françaises".