Roselyne Bachelot : les 1000 vies de celle qui ne voulait "jamais" revenir en politique

Pour beaucoup, ce fut un choc. Pour d’autres, une demi-surprise seulement. Roselyne Bachelot, celle qui a répété à de très nombreuses reprises à la télévision qu’elle ne voulait "jamais" revenir en politique est devenue hier la nouvelle ministre française de la Culture. Derrière la femme politique, docteure en pharmacie, il y a aussi une figure médiatique admirée par les uns et décriée par les autres. Voici les 5 choses à savoir sur les 1000 vies de celle qui se décrit aujourd’hui comme "la ministre des artistes".

1. De la pharmacie à la politique C’est une archive de l’Institut national de l’audiovisuel français (INA) qui a refait surface à plusieurs reprises, et qui revient sur le devant de la scène depuis que Roselyn Bachelot est officiellement devenue la ministre de la Culture du gouvernement de Jean Castex. L’image à 35 ans. Elle date de 1985. Elle a été tournée à Angers, dans l’ouest de la France. Dans une pharmacie située juste en face d’une grande surface, une pharmacienne s’insurge devant les caméras. Elle s’oppose à la vente de vitamines C en dehors de pharmacies et tient à argumenter sa position. Cette pharmacienne ne le sait pas encore, mais elle deviendra, en 2007, ministre de la Santé dans le gouvernement de François Fillon, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Elle s’appelle Roselyne Bachelot.

A cette époque-là, la pharmacienne a déjà un pied en politique. Elle est conseillère générale de Maine-et-Loire, membre du RPR. Elle deviendra ensuite députée. Elle sera nommée ministre de l’Ecologie et du Développement durable, sous la présidence de Jacques Chirac, avec Jean-Pierre Raffarin comme Premier ministre. Elle siégera ensuite au Parlement européen à partir de 2004… avant de faire son retour sur le devant de la scène politique française.

3 images Roselyne Bachelot, ministre de l’Environnement et Jacques Chirac, président de la République française, le 3 septembre 2002, au Sommet mondial pour le développement durable (Earth Summit) de Johannesburg (Afrique du Sud). © PATRICK KOVARIK – BELGAIMAGE

Elle devient en 2007 ministre de la Santé et des Sports (2007-2010) et puis ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale (2010-2012) sous Nicolas Sarkozy alors que François Fillon occupe Matignon. 6 ans en première ligne.

2. Elle a "toujours rêvé" d’être ministre de la Culture Aujourd’hui, contrairement à ce qu’elle avait toujours affirmé depuis 2012, elle revient en politique pour occuper un poste "dont elle a toujours rêvé": ministre de la Culture. "Je serai la ministre des artistes" a-t-elle déclaré le jour de la passation de pouvoir.

3. Son métier ? "Chroniqueuse-éditorialiste" Quand en 2013, sur un plateau télé en France, on lui pose cette question "quelle est votre profession aujourd’hui"? Elle répond "chroniqueuse-éditorialiste". Dès 2012, elle est régulièrement sur le plateau de l'émission "Le Grand 8" sur D8 TV. Elle passe ensuite par RMC où elle présente même sa propre émission "100% Bachelot". Elle travaille aussi sur RTL France où elle participe régulièrement à l’émission "Les Grosses têtes". Elle était encore récemment éditorialiste sur LCI. Roselyne Bachelot est presque aussi connue des Français pour ses apparitions à la télévision que pour ce qu’elle a accompli entant que ministre.

3 images Roselyne Bachelot sur le plateau de D8 TV, le 7 octobre 2012, lors du lancement de la chaîne. © LIONEL BONAVENTURE - AFP

4. Redevenir ministre ? "C’est un cauchemar !" Au mois de mai dernier, sur le plateau de l’émission de télévision Les Grosses Tête, avec Laurent Ruquier sur RTL France, Roselyn Bachelot avait été très claire. Pour elle, redevenir ministre ressemblait à "un cauchemar". Aujourd’hui, quelques semaines plus tard à peine, elle refait son entrée en grande pompe au gouvernement… et la vidéo redevient virale. Le journal Huffington Post s’est d’ailleurs amusé à compiler toutes les déclarations au cours desquelles la nouvelle ministre de la Culture a affirmé qu’elle ne souhaitait "jamais" revenir en politique.

5. Sa gestion de la crise sanitaire H1N1, une victoire plus de 10 ans plus tard En 2009, Roselyne Bachelot est Ministre de la Santé. Elle doit gérer la réaction de la France face à l’apparition du virus H1N1. A l’époque, elle avait initié la commande des dizaines de millions de masques et de vaccins pour des centaines de millions d’euros. Elle avait été vertement critiquée. Le reproche : sa réaction avait été "trop alarmiste" selon une partie de la classe politique française. Depuis le début de l’année, à la lumière de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, Roselyne Bachelot était régulièrement sollicitée pour décrire son expérience de gestion de la prévoyance. Sa politique de précaution au ministère de la Santé en 2009 a finalement été saluée. Une petite victoire, plus de 10 ans plus tard.