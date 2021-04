Roms en Europe : le Covid a amplifié la pauvreté et l'exclusion

Le continent européen compte entre 10 et 12 millions de Roms et de gens du voyage. Parmi eux, 6 millions sont citoyens de l’Union européenne. Des citoyens bien moins lotis que la moyenne des Européens. Or la pandémie accentue ce décalage.

14 ans d’espérance de vie en moins, avant la pandémie

L'"Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne" (FRA) a récemment publié une enquête, basée sur un vaste sondage réalisé juste avant la pandémie. La situation des Roms et des gens du voyage était examinée à la loupe dans six Etats de l’Union : la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Irlande, la Suède et la Belgique.

La Belgique où résident plus de 30.000 Roms : ils sont arrivés de l’est dans les années '90 suite à la guerre en Ex-Yougoslavie ou plus tard de Roumanie, Bulgarie, Slovaquie et enfin de Syrie. Ils vivent en grande majorité dans des logements en ville, parfois à la en rue. S’ajoutent à eux au moins 2300 "gens du voyage" qui vivent en caravanes, et se déplacent au gré des disponibilités de terrains : un nombre certainement sous-estimé.

L’enquête révèle que dans ces Etats européens, un jeune sur deux, entre 16 et 24 ans, n’est ni scolarisé, ni en formation, ni à l’emploi.

Pour la Belgique spécifiquement, ces jeunes sont 30% chez les Roms, et 41% chez les gens du voyage : c’est trois à quatre fois plus que la moyenne des jeunes Belges. Et chez les plus jeunes, si 95% des enfants roms de 6 à 15 ans sont scolarisés, c’est le cas de seulement 39% des enfants du voyage.

Les chiffres de la pauvreté interpellent aussi. En Belgique, près d’une personne Rom sur trois et une personne du voyage sur quatre n’a pas les moyens d’acheter des produits de base, en privation matérielle grave. C’est cinq à six fois plus que la moyenne Belge.

Enfin un chiffre résume à lui seul le décalage : les Roms en Belgique ont en moyenne 14 ans d’espérance de vie en moins que la population belge.

Tout ceci ayant été évalué avant la pandémie.

Virus et marche arrière

La pandémie creuse ces écarts, alerte l’ERGO, l'"European Roma Grassroots Organisations", plateforme de 30 associations européennes pour les droits des Roms, basée à Bruxelles.

"Nous avons réalisé une étude cet été dans différents Etats de l’Union, et dans les Balkans, ainsi qu’en Turquie", explique Isabela Mihalache pour l’Ergo. "Et il en ressort que les Roms seront fortement et disproportionnellement impactés par la pandémie".

Elle constate un recul de la scolarisation des enfants. "On voit que 30 à 40% des enfants Roms n’ont pas eu accès à internet, à une tablette ou un ordinateur pendant les confinements, pour suivre l’école en ligne."

Elle relève une précarité grandissante, liée à l’interruption du travail au noir pendant les périodes de confinement.